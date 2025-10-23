La compraventa de viviendas en la Región de Murcia cae un 8,2% tras empeorar su evolución interanual en agosto

Archivo - Carteles de venta y alquiler de pisos - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

GRÁFICOS: Enlace con listado de gráficos disponibles al final del texto.

MADRID/MURCIA, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia en agosto descendió un 8,2% respecto al mismo mes del año anterior --frente a una bajada del 3,4% a nivel nacional-- hasta un total de 1.696 operaciones, según datos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En comparación con el mes anterior, la compraventa retrocedió en la comunidad, con una caída del 33,8% intermensual.

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en la Región de Murcia, 1.531 se realizaron sobre viviendas libres y 165 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 344 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.352 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 2.397 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.696 compraventas, 291 fueron herencias, 69 donaciones y 2 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en Murcia 3.766 fincas urbanas a través de 2.614 compraventas, 404 herencias, 111 donaciones, dos permutas y 635 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 938 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 290 herencias, 421 compraventas, 69 donaciones, una permuta y 157 operaciones de otro tipo.

Por territorios, La Rioja es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 33,6% seguida de Castilla y León, un 11,31% más, y Aragón (+8,6%). En el lado contrario del ranking se sitúan Asturias, Canarias y Murcia, con caídas del 23,2%, 15,2% y del 8,1%, respectivamente.

DATOS NACIONALES

En España, la compraventa de viviendas bajó en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2024, hasta un total de 47.697 operaciones. Con el descenso registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas rompe con 13 meses consecutivos de alzas interanuales.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia de la caída de las operaciones sobre viviendas usadas, que bajaron un 4,9% interanual, hasta las 37.574 operaciones. Por contra, las compraventas realizadas sobre viviendas nuevas crecieron un 2,9%, hasta las 10.123 operaciones.

El 93,4% de las viviendas transmitidas por compraventa el pasado mes de agosto fueron viviendas libres y el 6,6%, protegidas. En total, la compraventa de viviendas libres bajó un 2,6% interanual, hasta las 44.548 operaciones, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas disminuyó un 12,6%, hasta sumar 3.149 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 26,3%, con descensos del 25,8% para las viviendas nuevas y del 26,5% para las usadas.

---------------------

Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

Url de descarga: https://www.epdata.es/datos/compra-venta-vivienda-mercado-in...