La compraventa de viviendas en la Región de Murcia volvió a crecer en agosto

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MURCIA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en la Región de Murcia ha crecido un 12,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior (frente a una subida del 3,38% a nivel nacional), hasta sumar un total de 1.923 operaciones y encadena tres meses de crecimiento. Si se compara con el mes anterior, las 1.923 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de agosto en la región de la serie histórica, según ha informado este lunes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De las operaciones de compraventa anotadas en agosto en la Región de Murcia, 1.771 se realizaron sobre viviendas libres y 152 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 531 operaciones correspondieron a viviendas nuevas, y 1.392 estuvieron relacionadas con edificios usados.

En agosto se realizaron un total de 2.743 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.923 compraventas, 396 fueron herencias, 85 donaciones y 3 permutas.

En total, durante agosto se transmitieron en la Región de Murcia 4.510 fincas urbanas a través de 3.185 compraventas, 585 herencias, 130 donaciones, 16 permutas y 594 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se realizaron 1.091 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se registraron 370 herencias, 472 compraventas, 73 donaciones, 4 permutas y 172 operaciones de otro tipo.

Por territorios, Extremadura es la comunidad donde mejor se comportó en agosto la compraventa de viviendas en tasa interanual con una subida del 32,11% seguida de Cantabria, un 21,71% más, y Murcia (+12,59%). En el lado contrario del ranking se sitúan La Rioja, Castilla - La Mancha y Castilla y León con caídas del 18,95%, 9,42% y del 7,11%, respectivamente

DATOS NACIONALES

La compraventa de viviendas subió en agosto un 3,4% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 49.319 operaciones, su mayor cifra en un mes de agosto desde 2024.

Con el aumento registrado en el octavo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los ascensos después de la caída interanual del 5,1% registrada el pasado mes de julio.

El avance interanual de la compraventa de viviendas en agosto fue consecuencia del repunte de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 4,9%, hasta las 10.521 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que aumentaron de manera menos pronunciada, un 3%, hasta las 38.798 operaciones.

El 93,3% de las viviendas transmitidas por compraventa en agosto fueron viviendas libres y el 6,7%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 46.022 operaciones, un 3,5% más que en agosto de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas avanzó un 2,3%, hasta un total de 3.297 transacciones.

En tasa intermensual (agosto sobre julio), la compraventa de viviendas se desplomó un 19,7% tras descender tanto las operaciones sobre viviendas usadas (-19,4%) como las compraventas de viviendas nuevas (-20,8%).

En los ocho primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 2,3%, con caídas del 1,8% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 2,5% sobre viviendas usadas.

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Contenido multimedia:

Gráficos de la evolución de la compraventa de viviendas

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