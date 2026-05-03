La Comunidad acerca la ganadería a más de 1.100 escolares a través del cómic para fomentar el relevo generacional

MURCIA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha puesto en marcha por tercer año consecutivo el proyecto educativo 'Cómic ganadero', una iniciativa dirigida a alumnado de 3º y 4º de Primaria con la que se acerca de forma didáctica el trabajo que realizan los ganaderos en la Región de Murcia y se fomenta el relevo generacional en el sector.

En esta nueva edición, el programa alcanza a más de 1.100 escolares de 27 centros educativos de los municipios de Lorca, Fuente Álamo, Totana y Puerto Lumbreras, consolidando así su expansión territorial y su carácter educativo.

En concreto, la iniciativa llegará a cerca de 400 alumnos de 12 centros educativos de Lorca y Fuente Álamo; a más de 400 escolares de Totana, en 10 centros; y a más de 300 alumnos de Puerto Lumbreras, en cinco centros educativos.

Durante las próximas semanas, un veterinario especializado visitará los centros educativos para explicar al alumnado los cuidados que reciben los animales en las explotaciones ganaderas de la Región, tanto porcinas como ovinas, caprinas, equinas, cunícolas y avícolas. Asimismo, los estudiantes conocerán de primera mano las tareas diarias que desarrollan los ganaderos y el funcionamiento de las explotaciones.

"El cómic aborda de forma sencilla y adaptada los principales aspectos del sector ganadero, desde la alimentación y el bienestar animal hasta los horarios y rutinas de trabajo en las granjas, lo que contribuye a acercar una realidad profesional clave en el tejido productivo regional", explicó el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera, Juan Pedro Vera.

REFERENTE NACIONAL EN FORMACIÓN GANADERA

La actividad se complementa con visitas de alumnado de distintos centros educativos al Centro Integrado de Formación y Experiencias Agrarias (Cifea) de Lorca, referente nacional en la formación de profesionales del sector ganadero.

Durante el curso 2024-2025, cerca de un millar de alumnos de 18 centros educativos participaron en 23 visitas guiadas por técnicos del centro, donde pudieron conocer las instalaciones, los animales y las opciones formativas vinculadas al sector ganadero.

Vera hizo hincapié en que "estas visitas permiten a los escolares descubrir posibles salidas profesionales y acercarse a una actividad estratégica para la economía regional". "Este tipo de iniciativas forman parte del compromiso del Gobierno regional con el impulso del relevo generacional en el sector primario y con la difusión del valor de la ganadería como actividad profesional moderna, innovadora y vinculada al territorio", concluyó el director general.