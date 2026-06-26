La Comunidad activa este sábado el servicio de autobuses a las playas de Calblanque

Autobús que cubre el servicio de las playas del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila - CARM

MURCIA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad pondrá en funcionamiento este sábado, 27 de junio, el servicio de autobuses a las playas del Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila, un dispositivo que tiene como objetivo facilitar el acceso de los visitantes durante el periodo de mayor afluencia y garantizar la conservación de uno de los espacios naturales más valiosos de la Región de Murcia.

La Consejería de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor activa un año más este sistema de transporte público que permanecerá en funcionamiento hasta el 30 de agosto y que forma parte del dispositivo estival de ordenación de accesos al área de playas del Parque, según ha informado la Comunidad.

La medida permite reducir la presión del vehículo privado en el interior del espacio protegido y favorecer un uso público compatible con la protección de sus hábitats, especies y paisajes. El servicio se inicia este fin de semana (sábado y domingo) y continuará el sábado 4 de julio, a partir de cuándo quedará operativo de forma ininterrumpida hasta finales de agosto.

Los autobuses partirán desde la localidad de Los Belones y realizarán parada en el aparcamiento disuasorio situado en la entrada del Parque Regional, desde donde los usuarios podrán acceder a los distintos sectores del litoral.

El horario previsto será de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 21.00 horas, con una frecuencia aproximada de paso de 15 minutos. Durante la noche, el acceso de vehículos a motor al área de playas permanecerá cerrado, de acuerdo con las condiciones establecidas para preservar el entorno y ordenar la movilidad en el interior del espacio natural.

El dispositivo contará con dos líneas diferenciadas. La línea 1 dará servicio a playa Larga y playa de Negrete, mientras que la línea 2 permitirá acceder a la playa de Calblanque. Esta organización facilita la distribución de visitantes por los distintos sectores del Parque Regional y mejora la movilidad durante los días de mayor demanda.

El precio del billete de ida y vuelta será de 3 euros. Además, se contemplan reducciones para familias numerosas, personas con discapacidad, estudiantes, mayores de 65 años, menores de 12 años y personas en situación de desempleo. El servicio será gratuito para los menores de 3 años.

Los billetes podrán adquirirse tanto en las paradas de salida, ubicadas en Los Belones y en el aparcamiento disuasorio, como a través de la web calblanque440, donde también se podrá consultar la información actualizada sobre horarios, líneas y condiciones de uso del servicio.

El operativo se completa con un servicio de vigilancia que velará por el cumplimiento de la orden reguladora de acceso y tránsito en el Parque Regional de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila para el año 2026. Esta regulación busca compatibilizar la presencia de visitantes durante la temporada estival con la conservación de los valores ambientales que motivaron la declaración de este espacio protegido.

MEJORAS PREVIAS EN INFRAESTRUCTURAS DE USO PÚBLICO

Con carácter previo al inicio del servicio, la Comunidad Autónoma ha ejecutado diversas actuaciones de mejora en infraestructuras de uso público del Parque Regional, con un presupuesto de 90.000 euros. Entre los trabajos realizados figura la adecuación de los viales de acceso al área de playas, la mejora del firme del aparcamiento disuasorio y la reparación de las casetas de venta de billetes.

Estas actuaciones cuentan con la cofinanciación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y refuerzan el compromiso del Gobierno regional con una gestión ordenada del uso público en los espacios naturales protegidos, especialmente en aquellos enclaves que, como Calblanque, registran una elevada afluencia durante los meses de verano.