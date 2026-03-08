La Comunidad adquiere 16 nuevas viviendas que se cederán a 7 municipios para el realojo de familias en exclusión social

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, y la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, durante un encuentro con familias beneficiarias del programa PARES. - CARM

La Comunidad ha adquirido en los últimos meses 16 nuevas viviendas que se cederán a siete municipios de la Región para el realojo de familias en exclusión social. Esta compra está enmarcada en el 'Programa de acompañamiento al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial cronificada' (PARES).

Las viviendas adquiridas, por un importe de 1,7 millones de euros, se localizan en los municipios de Cartagena, Fortuna, Jumilla, Cieza, Lorca, Murcia y San Pedro del Pinatar. Los ayuntamientos de estas localidades han firmado o actualizado el convenio necesario para la cesión gratuita de los inmuebles.

El último en hacerlo ha sido el consistorio de San Pedro del Pinatar, cuyo convenio actualizado se publicó en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) el pasado 5 de marzo.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, destacó que "la ampliación del parque de viviendas vinculadas al programa permite seguir ofreciendo soluciones habitacionales a familias que residen en infraviviendas y avanzar en el objetivo de erradicar el chabolismo en la Región".

"El objetivo del Gobierno regional es continuar adquiriendo viviendas en los municipios con los que se mantienen convenios activos hasta agotar los fondos asignados", subrayó el responsable regional.

Mediante estos acuerdos, la Consejería cede a los consistorios las viviendas que adquiera en el municipio, bajo el compromiso de destinarlas al realojo de familias procedentes de asentamientos chabolistas o infraviviendas.

Tras la cesión, los ayuntamientos asumirán la titularidad de los inmuebles, se encargarán de su mantenimiento y formalizarán los contratos de cesión de uso con las familias beneficiarias, garantizando además el acompañamiento social necesario.

Para ello, las administraciones locales se comprometen a realojar a familias incluidas en el censo elaborado por el programa en su término municipal, con indicación de su ubicación geográfica, condiciones físicas y características socioeconómicas.

Este proceso se completa con la intervención de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad, que en coordinación con los Servicios Sociales municipales desarrolla el acompañamiento de las familias para mejorar sus condiciones de vida y favorecer su plena integración social.

BALANCE DEL PROGRAMA

En el marco de este programa europeo, la Comunidad ha adquirido ya 100 viviendas por un importe superior a los 10 millones de euros, cofinanciados con fondos Feder y FSE de la Unión Europea. En la primera convocatoria se compraron 84 viviendas por un importe de 8,4 millones de euros.

En esta segunda convocatoria, además de las citadas 16 viviendas está previsto continuar con nuevas adquisiciones hasta agotar los 13,5 millones de euros asignados al programa, de los que 12,5 millones se destinan a la compra de viviendas y el resto al acompañamiento social.

Las 84 viviendas de la primera fase se distribuyen en Alcantarilla, Cieza, Fuente Álamo, Lorca, Murcia, Mazarrón y Puerto Lumbreras. El consejero recordó que "los excelentes resultados del programa PARES en la Región han sido reconocidos a nivel nacional con el premio Estrella de Oro del concurso #EuropaSeSiente, que lo distinguió como el mejor proyecto cofinanciado por la Unión Europea".