La Comunidad "agotará todas las posibilidades" para que la Conferencia de Presidentes aborde el sistema de financiación

MURCIA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno murciano ha anunciado que va a "agotar todas las posibilidades" para que la Conferencia de Presidentes permita, dentro de lo que establece su reglamento, que los asistentes puedan "debatir" y "plantear la necesidad de reformar el sistema de financiación autonómica".

En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, el portavoz del Ejecutivo, Marcos Ortuño, ha recordado que este miércoles se celebró el comité preparatorio de la Conferencia de Presidentes y "no se pudo aprobar el orden del día".

"Por un lado, la mayoría de las comunidades autónomas le pedimos en el día de ayer al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, que era necesario cambiar el formato de las conferencias de presidentes" al entender que "no se puede volver a repetir lo que sucedió en la última Conferencia de Presidentes en Santander".

Así, ha pedido que la Conferencia que se celebre en Barcelona "tenga documentación" porque "en Santander solo recibimos una carpeta con folios vacíos". Además, ha reivindicado que en la Conferencia de Presidentes de Barcelona "se pueda debatir y se puedan alcanzar acuerdos que beneficien a la Región de Murcia".

Igualmente, ha pedido que esa Conferencia de Presidentes de Barcelona "no sea una mera relación de monólogos". "Es decir, queremos que esa Conferencia de Presidentes sea útil y sirva para algo, cosa que no sucedió con la última Conferencia de Presidentes que se celebró en Santander el pasado 20 de diciembre", ha apostillado.

Por otro lado, ha lamentado que el Ministerio "no aceptó las propuestas" que plantearon la "mayoría" de las comunidades autónomas, incluida Murcia.

"Nosotros, como Región de Murcia, no podemos decir sí a un orden del día que no incluya la reforma del sistema de financiación autonómica", según Ortuño, quien ha lamentado que "somos la comunidad autónoma peor financiada" y que la financiación autonómica "influye en el día a día de los ciudadanos".

Y es que ha remarcado que la financiación autonómica "contempla los recursos necesarios para atender la sanidad, la educación, las políticas sociales".

Sin embargo, ha reprochado que el sistema de financiación autonómica "está caducado hace más de una década" y para el Gobierno murciano "es fundamental que el Gobierno de España aborde la reforma del sistema de financiación autonómica, sí o sí, en esa Conferencia de Presidentes en Barcelona, pero además con plazos y con compromisos concretos".

A este respecto, ha lamentado que el ministro "no tuvo a bien" atender las propuestas que plantearon la "mayoría" de las comunidades autónomas y "no tuvo a bien aceptar un cambio de formato de las conferencias de presidentes, un cambio de formato que es absolutamente esencial".

"Es decir, que esto pasa hasta una reunión de una comunidad de propietarios: Tienes tu orden del día, tienes la documentación con cada punto, se puede votar y hay un mero debate", según Ortuño. "Lo que pasa en una junta de propietarios de un edificio no pasa en la Conferencia de Presidentes", ha remarcado.

A su juicio, se trata de un órgano "importante" y ha insistido en pedir que "se cambie ese formato" con el fin de que "haya debate, que haya documentación, que se puedan alcanzar acuerdos y que, en definitiva, esos encuentros sean útiles y sirvan para algo".

Además, ha criticado que "el hecho de que el ministro ni tan siquiera aceptara la demanda de la mayoría de las comunidades autónomas para cambiar ese formato también demuestra una cosa muy clara, y es que la Conferencia de Presidentes de Barcelona no es más que una cortina de humo de Pedro Sánchez para desviar la atención".

"Mientras se habla de la Conferencia de Presidentes, pues mire, no se habla de la campaña contra la UCO, no se habla del aforamiento del secretario general de los socialistas de Extremadura y no se habla de los casos de corrupción que afectan directamente al Partido Socialista, al Gobierno de España y al entorno más cercano de Pedro Sánchez", ha aseverado.

Ortuño ha reconocido que el reglamento de la Conferencia de Presidentes contempla distintos mecanismos para plantear asuntos en el orden del día. Concretamente, el artículo 5 en su apartado 2 prevé que, después de ese comité preparatorio, hay otras vías para poder plantear asuntos en el orden del día.

En concreto, el reglamento plantea la posibilidad del presidente del Gobierno, del Senado en los términos que establece la legislación y "también habla de lo que puedan plantear la mayoría de las comunidades autónomas".

"Por eso digo que nosotros vamos a analizar todas las vías que tenemos a nuestro alcance y que nos permite, en definitiva, este reglamento de la Conferencia de Presidentes para exigir" que en ese encuentro de Barcelona "se traten cuestiones importantes para los españoles y para los ciudadanos de la Región".