La Comunidad analizará con los sindicatos las oposiciones de auxiliares de Enfermería

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MURCIA, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno regional, Marisa López Aragón, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico se reunirá con los sindicatos para analizar los resultados de las oposiciones de auxiliares de Enfermería, después de que el Sindicato de Técnicos en Enfermería (SAE) denunciara el bajo porcentaje de aprobados registrado en el proceso selectivo.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, López Aragón ha señalado que el Ejecutivo "respeta la autonomía de los tribunales, que son los que establecen y desarrollan las distintas pruebas de cualquier oposición", al tiempo que ha asegurado que "los principales interesados en que la tasa de aprobados sea alta para que se puedan cubrir las plazas, sin duda, es la administración convocante, en este caso, el Gobierno regional".

Asimismo, ha indicado que, de los cerca de 3.300 aspirantes que realizaron la prueba, "2.000 han sacado un cero, habiendo respondido a la mayoría de las cuestiones que son tipo test". Por ello, ha avanzado que "el Gobierno regional, yo personalmente, nos vamos a sentar con los representantes sindicales para analizar la situación y analizar estos resultados", insistiendo en que el Ejecutivo autonómico busca que exista "un número de aprobados suficiente que permita cubrir las plazas".

OPOSICIONES AL CUERPO DOCENTE

Por otra parte, el consejero de Educación, Víctor Marín, ha informado de que, con los datos de los que dispone la Consejería, se adjudicará el 93% de las plazas convocadas en las oposiciones al cuerpo docente, correspondientes a la mayor oferta de empleo público para docentes de la historia de la Región.

Marín ha explicado que la mayor parte de las plazas que quedarán desiertas corresponden al turno de reserva para personas con discapacidad y ha precisado que "en ningún caso estas plazas se perderán", ya que la normativa obliga a volver a ofertarlas en el siguiente proceso selectivo del cuerpo de maestros, previsto, en principio, para 2028.