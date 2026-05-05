La Comunidad atribuye el descenso del paro a las políticas de empleo del Gobierno regional

La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero - CARM

MURCIA 5 May. (EUROPA PRESS) -

La directora general del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), Pilar Valero, ha afirmado este martes que los datos del paro registrado correspondiente a abril demuestran que "la creación de empleo y la reducción del paro no son puntuales, sino que se consolidan en la Región de Murcia gracias a las políticas de empleo que venimos desarrollando".

Según los datos aportados, el mes de abril deja en la Región de Murcia un nuevo descenso del paro, así como un aumento de la afiliación a la Seguridad Social. En el último año, se crearon más de 17.000 empleos, y se supera por primera vez en la Región la cifra de 690.000 afiliados.

En cuanto al paro, en abril se contabilizaron 1.067 personas desempleadas menos con respecto al mes de marzo, lo que supone una caída mensual del 1,43 por ciento. Este nuevo descenso del paro sitúa la cifra total de personas desempleadas en 73.302, la menor cifra registrada en un mes de abril desde 2008.

En total, son 4.856 personas desempleadas menos que hace un año, un 6,21 por ciento de descenso respecto al mismo mes de 2025, lo que sitúa a la Región de Murcia como la quinta comunidad autónoma con mayor descenso relativo anual.

En el conjunto del país, el paro tuvo una reducción del 2,59 por ciento mensual y un 6,20 por ciento anual.

Por lo que respecta a los datos de afiliación a la Seguridad Social, el mes de abril registró el mayor número de afiliados en toda la serie histórica, alcanzando un total de 695.085 afiliados.

En términos interanuales, esto supone un incremento de 17.262 afiliados en la Región de Murcia, lo que la sitúa como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento anual. En comparación con el mes anterior, la afiliación a último día aumentó un 0,92 por ciento, lo que equivale a un incremento de 6.311 afiliados.

A nivel nacional, la afiliación creció un 2,23 por ciento anual y un 0,8 por ciento mensual.

DESCENSO GENERALIZADO

Por sectores, el desempleo bajó el pasado mes de abril en todos ellos, registrándose la mayor caída en servicios, que contabilizó 674 personas desempleadas menos, seguido por la construcción, con 85. Por su parte, agricultura registró 79 parados menos y agricultura, 70.

El paro también descendió en el colectivo de personas que buscan su primer empleo, que bajó en 159 desempleados. Igualmente, el desempleo se redujo en ambos sexos, concretamente en 548 personas entre los hombres y en 519 entre las mujeres.

Por grupos de edad, la caída del paro también ha sido generalizada, especialmente entre los jóvenes menores de 30 años, con 867 parados menos. Le sigue el colectivo de personas entre 30 y 44 años, con 103 personas paradas menos, y el de mayores de 45 años, que registró 97 desempleados menos.