Comunidad avanza en la monitorización del Mar Menor con un nuevo proyecto de sensorización desarrollado en la UCAM

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, visita junto con la vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica de San Antonio, Estrella Núñez, el laboratorio UCAM HiTech - UCAM

MURCIA 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de la Región de Murcia continúa reforzando su apuesta por la ciencia y la innovación como herramientas clave para la protección y recuperación del Mar Menor. En este contexto, el consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este lunes el laboratorio UCAM HiTech, donde se desarrolla el proyecto de sensorización del Mar Menor financiado por el Ejecutivo autonómico a través de la Dirección General del Mar Menor.

Durante la visita, el consejero ha estado acompañado por la catedrática de Bioquímica y vicerrectora de Investigación de la Universidad Católica San Antonio de Murcia, Estrella Núñez, y el equipo de investigadores de la Unidad SENS, responsables del desarrollo de esta iniciativa científica que permitirá mejorar la monitorización de las aguas superficiales y subterráneas que vierten a la laguna.

El proyecto cuenta con una financiación directa del Gobierno regional de 80.000 euros y tiene como objetivo el diseño y validación de un módulo de detección electroquímica de nitratos capaz de ofrecer datos en tiempo real, fiable, en continuo y directamente en el entorno natural. Esta tecnología permitirá conocer con mayor precisión la concentración de nitratos y su evolución, especialmente en puntos sensibles como el Canal D7 y la rambla de El Albujón, cuyas aguas son salobres.

Vázquez ha subrayado que "la monitorización científica es una pieza esencial para tomar decisiones eficaces y basadas en datos objetivos". En este sentido, ha destacado que "desde el Gobierno regional estamos impulsando proyectos de alto valor añadido que refuerzan el conocimiento del ecosistema del Mar Menor y mejoran nuestra capacidad de anticipación y respuesta".

El consejero considera que este proyecto "es un ejemplo claro de colaboración entre la administración y el ámbito universitario, en el que la investigación aplicada se pone al servicio de un objetivo común, proteger uno de los mayores tesoros ambientales de la Región de Murcia". Además, remarcó que "invertir en innovación es invertir en futuro, en sostenibilidad y en rigor científico".

Durante la visita al laboratorio, los investigadores han detallado el estado actual del proyecto, que se encuentra en una fase clave de desarrollo y validación de los primeros prototipos de sensores.

Estos dispositivos, fabricados mediante técnicas como la impresión 3D, están diseñados para ofrecer una alta sensibilidad, especificidad y robustez, adaptándose a las condiciones reales del medio donde serán instalados.

El trabajo del equipo investigador incluye tanto ensayos en laboratorio como la posterior validación mediante muestras reales tomadas en puntos estratégicos de la cuenca vertiente al Mar Menor.

Este enfoque permitirá contrastar los datos obtenidos por los sensores con los análisis tradicionales, garantizando su fiabilidad y utilidad para la gestión ambiental.

Juan María Vázquez ha afirmado que "contar con información en tiempo real y fiable supone un salto cualitativo en la gestión de los recursos hídricos y en el seguimiento de la calidad del agua", y advierte que "este tipo de herramientas permiten actuar con mayor rapidez, precisión y transparencia".

El proyecto también tiene una clara proyección internacional. En las próximas semanas, parte del equipo investigador se desplazará a Estocolmo, donde participará en encuentros científicos para compartir los avances del proyecto, intercambiar conocimiento con otros grupos de investigación europeos y explorar posibles sinergias futuras.

Esta dimensión internacional refuerza el posicionamiento de la Región de Murcia como referente en investigación aplicada a la protección ambiental.

El pasado mes finalizó el plazo para presentar las ofertas para hacerse con el contrato para la 'Caracterización y monitorización de la calidad de las aguas de la cuenca vertiente y laguna del Mar Menor 2026-2027', que atrajo el interés de cuatro empresas.

Este contrato cuenta con un presupuesto base de 434.825,19 euros, financiado en un 60 por ciento por fondos Feder y en un 40 por ciento con fondos propios de la Comunidad.

La duración inicial es de 20 meses ampliable a dos años adicionales y, por primera vez, una única empresa será la responsable de medir la totalidad de parámetros de calidad del agua, unificando el análisis y toma de muestras de agua y aforos de cauces.

Además, a estas actuaciones se suma el proyecto 'Recupera', que el Gobierno regional impulsa mediante un contrato en marcha con el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) para desarrollar tecnologías de desnitrificación que permitan reducir la entrada de nitratos al Mar Menor.

La iniciativa moviliza cinco millones de euros, con aportación de la Comunidad Autónoma (1,25 millones de euros), financiación Feder (3 millones) y apoyo del CDTI (750.000 euros), y ha suscitado el interés de once empresas, que han presentado candidatura para desarrollar soluciones innovadoras que serán evaluadas y probadas en el entorno de la rambla de El Albujón.