La Comunidad celebra el Día Mundial de los Humedales con cuatro actividades de educación ambiental

Puesto de información en el Parque Regional de Las Salinas de San Pedro, con motivo del Día Mundial de los Humedales el pasado año - COMUNIDAD

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad, a través de la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, se suma un año más a la conmemoración del Día Mundial de los Humedales, que se celebra cada 2 de febrero, con una programación de cuatro actividades de educación ambiental en espacios naturales protegidos de la Región de Murcia. De ellas, tres están abiertas al público general y una se desarrollará de manera concertada con un centro educativo.

La secretaria autonómica de Energía, Sostenibilidad y Acción Climática, María Cruz Ferreira, ha subrayado que "los humedales son una parte esencial de nuestro patrimonio natural y cultural, y su protección no solo es una obligación ambiental, sino también un reconocimiento a estos lugares que garantizan el sustento y la prosperidad de las futuras generaciones".

En este sentido, considera que "en un contexto como el de la Región de Murcia, los humedales son fuentes de vida e inspiración que debemos cuidar con especial esmero para conservar nuestro patrimonio húmedo".

La programación de este año se enmarca en el lema 'Los humedales y los conocimientos tradicionales: celebremos el patrimonio cultural' y busca concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas, su biodiversidad y el papel de la sabiduría del pasado como herramienta para la gestión actual y la sostenibilidad de la vida.

Las actividades comenzarán este sábado con un punto de información móvil en el Parque Regional de Las Salinas de San Pedro, donde los visitantes podrán descubrir cómo estos ecosistemas no solo sostienen una biodiversidad singular, sino que también mantienen vivas tradiciones y valores culturales ligados al territorio.

Mientras que el domingo se celebrarán dos rutas guiadas. Una de ellas tendrá lugar en la Reserva Natural de Cañaverosa, en el sendero de la Huertecica, para mostrar cómo los humedales han moldeado la vida y el paisaje a lo largo del tiempo, conectando tradición y riqueza ecológica y cultural.

La segunda ruta se desarrollará en el Parque Regional de Sierra Espuña, y recorrerá enclaves representativos del uso histórico del agua, con el objetivo de poner en valor su importancia ecológica y tradicional y reforzar la necesidad de conservar estos espacios para las generaciones futuras.

Además, se llevará a cabo una actividad específica con un centro educativo en el entorno del Parque Regional Salinas de San Pedro. El alumnado participará en una propuesta dinámica y participativa orientada a conocer la vida que albergan estos humedales, sus valores culturales y la importancia de protegerlos frente a las amenazas que les afectan.

María Cruz Ferreira ha destacado que "con estas iniciativas se ofrece a la ciudadanía la oportunidad de descubrir, aprender y valorar unos ecosistemas más frágiles de lo que pensamos".

El objetivo es "promover una reflexión colectiva que impulse acciones concretas para proteger este legado cultural y garantizar un futuro sostenible".

El Dossier del Día Mundial de los Humedales 2026 puede consultarse en la web 'murcianatural.carm.es'. Estas actividades se desarrollan gracias a la cofinanciación de los fondos Feder de la Unión Europea.