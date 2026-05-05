La Comunidad completa su red de espacios de aprendizaje e innovación digital con la apertura del Centro Nube Cartagena

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, en un momento de la apertura del Centro Nube de la ciudad portuaria - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 5 (EUROPA PRESS)

La apertura del Centro Nube de Cartagena completa la red de espacios de aprendizaje e innovación digital de la Comunidad, que cuenta con otros tres centros iguales en Murcia, Lorca y Molina de Segura y en la que el Gobierno regional ha invertido más de 700.000 euros, según ha informado la Comunidad.

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital, Luis Alberto Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han inaugurado este martes este espacio, destinado a impulsar la formación digital y reducir así la brecha digital en la Región.

El titular de Transformación Digital ha destacado que la puesta en marcha de esta red de formación digital "supone un gran paso en la apuesta del Gobierno regional por la digitalización de la sociedad, un proceso que tiene que llegar a todos los ciudadanos, independientemente de su edad, de su condición, de su nivel de conocimiento o de su lugar de residencia".

Por su parte, la alcaldesa destacado que el mercado Gisbert vuelve a "servir" a Cartagena con una función ligada a las nuevas necesidades de ciudadanos, empresas y estudiantes. "El mercado que tradicionalmente todos los cartageneros usábamos para hacer nuestra compra reabre como una infraestructura de vanguardia para ofrecer formación digital con la última tecnología", ha señalado.

Los Centros Nube, desplegados a través de la Fundación Integra Digital, ofrecerán cursos de formación y capacitación digital adaptados al nivel de los usuarios y pondrán a su disposición, de manera progresiva y gratuita, tecnologías como impresoras 3D, drones educativos, kits de robótica, gafas de realidad virtual y aumentada, tabletas, dispositivos móviles y recursos STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, por sus siglas en inglés).

El espacio de Cartagena, al igual que el resto de centros de la red regional, se pone en marcha con una amplia oferta de cursos sobre competencias digitales básicas dirigidos a la ciudadanía en general, como el uso seguro de Internet o la realización de gestiones electrónicas.

En una segunda fase, la formación que se ofrecerá será más avanzada y destinada a consolidar y mejorar estas habilidades digitales, así como a hacer que estos conocimientos repercutan en una mejora de la empleabilidad de los ciudadanos y en la formación continua en sectores productivos estratégicos.

El Centro cuenta además con espacios destinados a realizar presentaciones y demostraciones tecnológicas con equipamientos de última generación.

LOCAL CEDIDO POR EL AYUNTAMIENTO EN EL MERCADO GISBERT

El espacio, que se ubica en un inmueble cedido por el Ayuntamiento de Cartagena en el emblemático mercado Gisbert, ha contado con una inversión de 219.455,24 euros.

En cuanto a su estructura y disposición, sigue el modelo del resto de centros de la red, con una zona denominada 'Conecta' concebida como espacio flexible para la atención a usuarios, tutorías, demostraciones tecnológicas o sesiones de 'networking'.

El Centro dispone también de un aula de formación con capacidad para una docena de usuarios y pizarra interactiva que estará destinada a cursos de capacitación y desarrollo de competencias digitales en los que se empleará el equipamiento tecnológico.

Por último, un aula multiusos permitirá realizar talleres prácticos y formación activa, así como actividades que requieran movimiento y participación, como dinámicas de grupo, proyectos colaborativos y de 'coworking' o formación por competencias.

El Centro Nube de Cartagena estará a disposición de los ciudadanos de lunes a viernes en horario de mañana (de 9.00 a 14.00 horas) y de tarde (de 16.00 a 19.00 horas).

Para hacer uso de las instalaciones, los equipamientos y la formación es necesario darse de alta, y las inscripciones en las diferentes actividades se gestionan directamente en el centro, aunque está prevista la futura incorporación de inscripciones a través del canal online.

Se puede obtener información sobre las actividades que se desarrollarán en el Centro Nube tanto presencialmente como a través de la página web 'centrosnube.carm.es'.