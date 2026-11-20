El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, visita el expositor del SEF en la Feria de Empleo y Emprendimiento de Molina de Segura - CARM

MOLINA DE SEGURA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), ha convocado ayudas por valor de 4.429.000 euros para que los ayuntamientos de la Región de Murcia desarrollen programas experienciales de empleo y formación que contribuyan a mejorar la inserción laboral de los jóvenes desempleados.

Estos programas, que tienen una duración de doce meses, ofrecen a sus participantes la oportunidad de formarse en especialidades que son demandadas por el tejido productivo de sus municipios, alternando formación teórica con empleo remunerado, según ha informado la Comunidad.

De esta manera, los 150 jóvenes que se prevé formar a través de esta convocatoria, financiada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), serán contratados desde el inicio del programa con un contrato de formación en alternancia, que les permitirá aprender un oficio mientras trabajan en obras y servicios de interés general y social promovidos por los ayuntamientos.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha dado a conocer la apertura de esta convocatoria durante una visita a la II Feria de Empleo y Emprendimiento de Molina de Segura que organiza el ayuntamiento de la localidad.

El titular de Empleo, que ha estado acompañado por el alcalde de Molina de Segura, José Ángel Alfonso, ha destacado que la colaboración con los ayuntamientos "es fundamental para poner en marcha estos programas porque nos permite ajustar la formación a las necesidades de cada localidad y a los perfiles profesionales que demandan sus empresas, lo que incrementa de manera notable las oportunidades laborales de los desempleados en sus propios municipios".

La segunda edición de la Feria de Empleo de Molina de Segura reúne a más de 60 instituciones y empresas, entre las que se encuentra el SEF, para acercar al aproximadamente un millar de asistentes las oportunidades de empleo que hay en el municipio, así como los recursos que tienen disponibles para mejorar sus opciones de empleo.

Uno de esos recursos son los programas experienciales, que ofrecen además a los jóvenes la posibilidad de obtener un certificado de profesionalidad, con validez en todo el territorio nacional, que acredita las competencias profesionales adquiridas durante los meses de formación y trabajo efectivo y que es muy demandado por las empresas.

Durante su participación en estos talleres, los jóvenes reciben también orientación y asesoramiento para optimizar su búsqueda de empleo por cuenta ajena, así como formación empresarial para establecerse como autónomos.

Las entidades locales interesadas en desarrollar estos programas tienen hasta el 27 de noviembre para presentar su solicitud a través de la sede electrónica de la Comunidad de la Región de Murcia.

RECURSOS DE EMPLEO Y FORMACIÓN

En el expositor del SEF, además de esta información, los participantes han podido conocer otros recursos de este organismo para impulsar la búsqueda de empleo, como los agentes de desarrollo local; los programas de empleo público local; los centros especiales de empleo, y la herramienta 'Match Empleo', diseñada para poner en contacto de una manera ágil y directa a quienes buscan empleo con las empresas.

Los asistentes a la feria también han tenido a su disposición la información sobre la completa oferta de cursos de formación del SEF; una oferta que, por ejemplo, solo entre los dos últimos años ha permitido poner en marcha en Molina de Segura un total de 268 cursos en los que han participado más de 3.700 personas.