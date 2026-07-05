La Comunidad convoca diez becas para formar a jóvenes especialistas en internacionalización empresarial

MURCIA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento (Info), ha abierto una nueva convocatoria de Becas de Internacionalización para el periodo 2026-2027, con diez plazas destinadas a formar a jóvenes titulados universitarios en comercio exterior y apoyo a la salida de las empresas regionales a nuevos mercados.

La convocatoria, dotada con 395.000 euros, permitirá a los becarios desarrollar un periodo de formación práctica de un año en Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España en el exterior.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado que cada empresa que exporta "necesita detrás conocimiento, método y personas preparadas, por lo que estas becas son una inversión en talento joven y, al mismo tiempo, una inversión en la capacidad internacional de la economía de la Región".

Marín ha subrayado en este sentido que la internacionalización "se trabaja con estrategia, con presencia en destino y con profesionales capaces de traducir el potencial de nuestras empresas en oportunidades reales de negocio".

Las diez plazas convocadas se adjudicarán entre los candidatos que superen el proceso de selección y un curso de formación. Los destinos incluidos en esta edición son Singapur, Bogotá, Chicago, Manila, Sao Paulo, Estocolmo, Yakarta, Toronto, Miami y Dubái, con dotaciones anuales que oscilan entre los 25.100 euros de Bogotá y los 44.000 euros de Singapur, en función del país.

Esos destinos han sido elegidos porque están alineados con los intereses comerciales y de prospectiva del Plan de Promoción exterior de la Región de Murcia para 2027. El proceso de selección se divide en dos fases.

La primera incluye la valoración de méritos, con puntuación para la adecuación del grado cursado, la formación complementaria en comercio exterior y los idiomas adicionales distintos del inglés, así como una entrevista personal que tendrá carácter eliminatorio y valorará aspectos como la capacidad de adaptación, motivación, madurez, comunicación y experiencia vinculada a la gestión de la internacionalización empresarial.

Además, se llevará a cabo una prueba obligatoria oral y escrita de inglés de nivel B2, también eliminatoria. La segunda fase consiste en un curso de formación sobre internacionalización, también integrado dentro del proceso selectivo, con contenidos sobre búsqueda y análisis de mercados internacionales, marketing internacional, logística, operaciones, distribución, aduanas, contratación, fiscalidad y financiación internacional.

Tras el curso, los candidatos deberán superar una prueba de conocimientos, de carácter eliminatorio. Una vez finalizado el proceso, se publicará la relación de puntuaciones y la asignación de destinos, y quienes hayan superado las pruebas pero no obtengan plaza pasarán a una bolsa de suplentes para cubrir posibles renuncias o imposibilidades de incorporación.

"Los becarios serán auténticos embajadores de la Región de Murcia y un importante apoyo desde sus respectivos países en tareas de comercio exterior e introducción comercial para las empresas regionales", ha remarcado Marín, quien ha recordado que participarán en misiones y ferias comerciales, buscarán clientes y proveedores y realizarán estudios de mercado.

Los solicitantes deberán ser menores de 30 años a 1 de enero de 2027 y presentar su solicitud de forma telemática a través del modelo normalizado disponible en la web del Info en un plazo de quince días hábiles que arranca este lunes, 6 de julio.