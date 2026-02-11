La Comunidad crea el Equipo de Valoración para indemnizar a las víctimas del amianto en la Región

Archivo - Amianto - GETAFE - Archivo

MURCIA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha formalizado la creación del Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto, el órgano técnico encargado de emitir los dictámenes médicos necesarios para que los afectados por este material puedan acceder al Fondo de Compensación gestionado por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según recoge este miércoles el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

La medida, publicada tras la orden conjunta de las consejerías de Salud y de Empresa, Empleo y Economía Social, da cumplimiento a la normativa para agilizar el reconocimiento de los derechos de las personas afectadas por la exposición al amianto en los ámbitos laboral, doméstico o ambiental, y de sus familiares.

El nuevo equipo estará adscrito a la Consejería de Salud y contará con una composición experta para garantizar la precisión en los diagnósticos, mientras que la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social es la competente en materia de seguridad y salud laboral, así como la prevención de riesgos labores.

Entre los miembros del equipo destacan facultativos especialistas en neumología del Servicio Murciano de Salud (SMS); expertos en salud laboral del Instituto de Seguridad y Salud Laboral e inspectores médicos y técnicos en salud ambiental y pública.

El equipo de valoración examinará la documentación y elaborará el dictamen necesario para que el Instituto de Seguridad y Salud Laboral pueda resolver sobre la emisión del certificado de patología derivada de exposición al amianto en un plazo máximo de seis meses

Su función principal será emitir un dictamen preceptivo que certifique si las patologías (como la asbestosis o ciertos tipos de cáncer) o el fallecimiento del solicitante derivan directamente de la exposición a las fibras de amianto.

Con la puesta en marcha de este equipo, los ciudadanos de la Región de Murcia podrán tramitar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Administración Regional. La norma establece un plazo máximo de seis meses para resolver y notificar los certificados.

Se trata de un paso indispensable para que los murcianos puedan beneficiarse de la Ley 21/2022, que creó el Fondo de Compensación para las Víctimas del Amianto a nivel nacional.