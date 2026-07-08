La Comunidad culmina la modernización de la Base de Medios de Extinción de La Alberquilla, en Caravaca de la Cruz

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, junto con el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García, durante la visita de la obra de rehabilitación de la base - CARM

CARAVACA DE LA CRUZ (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha culminado la rehabilitación integral de la Base de Medios de Extinción de La Alberquilla, en Caravaca de la Cruz, que ha supuesto una inversión cercana a los 900.000 euros financiados a través de fondos Next Generation.

Esta actuación "agiliza y refuerza la capacidad de respuesta del dispositivo regional frente a los incendios forestales y mejora las condiciones de trabajo de los profesionales que participan en las labores de prevención y extinción", según ha informado el Gobierno regional.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha visitado este miércoles las instalaciones, ya finalizadas las obras y recepcionadas, acompañado por el alcalde de Caravaca de la Cruz, José Francisco García.

La base comienza este miércoles a operar en su nueva configuración con la ocupación de la tripulación del helicóptero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), que presta apoyo al dispositivo autonómico durante la campaña de alto riesgo de incendios forestales.

"Seguimos reforzando las infraestructuras que sustentan el operativo de prevención y extinción de incendios forestales para que nuestros profesionales dispongan de los mejores medios posibles y puedan actuar con la máxima eficacia ante cualquier emergencia", ha dicho Vázquez.

El consejero ha indicado que "esta actuación demuestra el compromiso del Gobierno regional con la protección de nuestro patrimonio natural mediante inversiones que mejoran tanto la seguridad de los equipos como la capacidad de respuesta del Plan Infomur".

La Base de La Alberquilla, en funcionamiento desde 1996, ocupa una superficie aproximada de 1,2 hectáreas en el monte público autonómico 'La Alberquilla'. Está integrada por un edificio destinado al personal adscrito a la prevención y lucha contra incendios forestales y una helisuperficie que constituye uno de los puntos estratégicos de apoyo a los medios aéreos que intervienen en la extinción de incendios en la Región.

Situada a unos 700 metros de altitud, dentro de la Zona de Especial Conservación Sierra del Gavilán, la base desempeña un papel esencial por su ubicación y por las capacidades operativas que ofrece para atender emergencias en amplias zonas del noroeste regional y prestar apoyo cuando es necesario a otras comunidades.

Las obras han permitido modernizar las instalaciones. Entre las principales actuaciones destacan la mejora de los accesos, la ampliación y adecuación de la plataforma de la helisuperficie, la renovación del sistema de protección contra incendios de la propia base, la mejora de las canalizaciones de aguas pluviales y del saneamiento, así como la instalación de nueva iluminación y mobiliario.

Asimismo, se ha llevado a cabo una rehabilitación integral del edificio principal, con una redistribución funcional de los espacios interiores y la renovación de las instalaciones de electricidad, fontanería, climatización y telecomunicaciones, adaptándolas a las necesidades del operativo que durante cinco meses desarrolla su actividad desde estas dependencias.

El proyecto también incorpora una ampliación del sistema de generación de energía solar fotovoltaica, incrementando la autonomía energética de la base y reduciendo el consumo de combustible asociado a los sistemas auxiliares, en línea con los objetivos de sostenibilidad y eficiencia energética del Gobierno regional.

Vázquez ha subrayado que "la prevención de incendios forestales requiere una planificación permanente durante todo el año y unas infraestructuras preparadas para responder con rapidez y eficacia".

En este sentido, ha afirmado que "la modernización de La Alberquilla se suma al importante esfuerzo inversor que estamos realizando para adaptar toda la red de infraestructuras forestales a las nuevas exigencias derivadas del cambio climático y del incremento de los episodios de riesgo".

Las instalaciones están preparadas para albergar hasta tres medios aéreos en caso de emergencias de especial magnitud.

Durante la presente campaña de alto riesgo operará desde esta base un helicóptero medio bombardero Bell 412 del Miteco, con capacidad para lanzar 1.200 litros de agua en cada descarga, reforzando así el dispositivo regional de prevención y extinción de incendios forestales.

ACTUACIONES MEJORA FORESTAL E INFRAESTRUCTURAS NOROESTE

Entre 2025 y 2026 se están ejecutando en los municipios del Noroeste actuaciones por un importe de más de cinco millones de euros (5.028.203) en actuaciones forestales y mejora de infraestructuras.

Entre ellas destacan acciones de selvicultura y adaptación de las masas forestales en más de 2.800 hectáreas de toda la comarca y la mejora y creación de nuevas infraestructuras, como la renovación base de La Alberquilla o las futuras bases contra incendios forestales de Moratalla.