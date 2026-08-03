La comunidad culmina las obras de mejora de los accesos al polígono industrial de águilas

El consejero Jorge García Montoro visita el fin de la obra de refuerzo de la seguridad vial en los accesos al polígono industrial de Águilas. - CARM

ÁGUILAS (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Comunidad ha realizado actuaciones relacionadas con la seguridad vial en los accesos al polígono industrial de Águilas, con la finalización de las obras de remodelación de la conexión entre la vía de servicio de la margen derecha de la autovía RM-11, la glorieta final de esta infraestructura y los accesos al polígono industrial Barra Fuerte de Águilas.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, ha visitado este lunes la actuación acompañado del alcalde de Águilas, Cristóbal Casado. Montoro ha destacado que las obras "dan respuesta a una demanda de las empresas implantadas en esta zona industrial y mejora la circulación en un punto con una elevada intensidad de tráfico, especialmente de vehículos pesados".

García Montoro ha explicado que la intervención ha supuesto una inversión regional superior a 162.000 euros y que se soluciona así los problemas que presentaban los movimientos de entrada y salida entre la vía de servicio, la glorieta final de la RM-11 y el polígono industrial, según a informado la Comunidad.

Las obras han permitido crear un nuevo ramal unidireccional desde la glorieta hacia la vía de servicio y el camino de acceso a las instalaciones existentes, convertir en sentido único el tramo final de la vía de servicio en dirección a la glorieta y reorganizar todos los ramales y caminos que confluyen en este punto.

Asimismo, se ha modificado la incorporación de los vehículos procedentes de la autovía a la glorieta para mejorar el radio de giro y facilitar los movimientos hacia la vía de servicio y el polígono industrial, especialmente en el caso de los vehículos pesados.

La obra se ha completado con la habilitación de una pequeña zona de aparcamiento y la ordenación del tráfico en los caminos interiores, lo que incrementa la seguridad y la fluidez de la circulación tanto para los usuarios del polígono como para el resto de vehículos que acceden a este entorno.

MÁS DE 2,2 MILLONES PARA MEJORAR LAS CARRETERAS DE ÁGUILAS

Con la actuación presentada este lunes, el Gobierno regional ha movilizado este año una inversión total de 2.224.333 euros para mejorar las carreteras de Águilas.

Entre las actuaciones destacan la construcción de una glorieta de acceso a Calabardina, con una inversión de 476.000 euros, el acondicionamiento de la carretera RM-D14, que une el municipio con Calabardina y la urbanización Los Geraneos, con una inversión de 786.000 euros, y la subvención de 800.000 euros concedida al Ayuntamiento para la reparación de la travesía de Calabardina (RM-D15).