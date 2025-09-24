La Comunidad culmina la variante de Torre Pacheco con una inversión de 3,8 millones para reforzar la seguridad vial

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, el director general de Carreteras, Francisco Carrillo y la concejal María Asunción Pedreño - CARM

TORRE PACHECO (MURCIA), 24 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha finalizado las obras de la variante de Torre Pacheco, una actuación que ha supuesto una inversión de 3,8 millones de euros, una de las mayores partidas destinadas por el Ejecutivo regional en los últimos años a una sola infraestructura viaria, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha subrayado durante la visita realizada junto al alcalde de Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, que "la seguridad es uno de los ejes estratégicos del Gobierno regional y hoy finalizamos una obra que refuerza la protección de los 1,8 millones de usuarios que cada año circulan por esta vía frente a posibles episodios de lluvias intensas".

La actuación, que está enmarcada en el Plan de Adaptación al Cambio Climático de Carreteras frente al Riesgo de Inundación, ha multiplicado por seis la capacidad de drenaje de la variante de Torre Pacheco, lo que garantiza que la vía pueda soportar lluvias torrenciales sin afectar a la circulación ni a las propiedades cercanas.

Para ello se han instalado dos marcos de drenaje de 2 por 1 metro cuadrado que han aumentado en un 610 por ciento la capacidad de desagüe, al pasar de una sección de 0,785 a 4,785 metros cuadrados.

Además, se ha construido un canal lateral de 2,5 por 1,5 metros y se ha sustituido una obra de drenaje de diámetro de un metro por un marco de 4 por 1,25 metros cuadrados.

La variante, con una longitud de 8,6 kilómetros y ocho glorietas, es una infraestructura clave para la movilidad del municipio y sus pedanías, porque conecta Torre Pacheco con las pedanías de Roldán y Balsicas, así como con San Javier a través de la pedanía de El Jimenado y el municipio de Los Alcázares.

"Mejorar esta vía es garantizar la movilidad y la seguridad de todos los ciudadanos", ha detallado García Montoro.

La intervención también ha implicado la reconstrucción completa del firme, con el objetivo de incrementar la seguridad y la comodidad de los usuarios y el asfaltado de tres enlaces de la vía regional, el reemplazo de las juntas transversales de los tableros de los puentes, la renovación integral de la señalización vertical y horizontal, y el recrecimiento de las barreras de contención mediante nuevos perfiles verticales.

4,3 MILLONES DE EUROS DE INVERSIÓN EN VIALES DEL MUNICIPIO

García Montoro ha recordado que el Gobierno regional ha invertido 4,3 millones de euros en la mejora de las infraestructuras de este municipio, esta actuación se suma a la mejora de la carretera RM-F26, que une Balsicas con Los Alcázares, en la que se invirtieron cerca de 568.000 euros.

"Estas actuaciones han incrementado la seguridad vial del trayecto y harán la conducción más confortable para los aproximadamente 320.000 conductores que la utilizan cada año, de los que el 10 por ciento son vehículos pesados", ha indicado el consejero.