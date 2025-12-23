La Comunidad declara los bolos huertanos Bien de Interés Cultural

Archivo - Bolos huertanos en Rincón de Seca - AYUNTAMIENTO DE MURCIA - Archivo

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural de carácter Inmaterial a los bolos huertanos, un deporte profundamente enraizado en la cultura popular de la Región de Murcia.

Con esta declaración, el Ejecutivo regional busca preservar, proteger, reconocer y promocionar este juego tradicional.

Para tomar esta decisión, la Comunidad ha tenido en cuenta la importancia histórica, cultural, social y etnográfica de este ancestral juego, que trasciende a la Huerta de Murcia.

Así, la práctica de esta modalidad está documentada desde el siglo XVI y ha formado parte de la vida social y lúdica de varias generaciones de murcianos.

Los bolos huertanos presentan rasgos propios que los distinguen como una manifestación cultural singular, con normas, organización e identidad propias.

Asimismo, cuentan con una tipología específica de elementos de juego, cuyo diseño y elaboración están ligados a conocimientos artesanales tradicionales, especialmente en el modelado y torneado de las piezas. Esto refuerza su valor como patrimonio cultural inmaterial.

Los bolos huertanos se practican tanto de forma recreativa como en competiciones oficiales, de acuerdo con las normas recogidas en los reglamentos de la Federación de Bolos de la Región de Murcia.

El juego se desarrolla en un terreno alargado, con nueve bolos colocados en hilera y un pasillo de juego dividido en distintas zonas que marcan las fases del lanzamiento.

Las partidas comienzan desde la zona más alejada y pueden continuar con una segunda ronda desde una posición más cercana, utilizando diferentes modalidades de tiro.

El objetivo es derribar el mayor número posible de bolos mediante el lanzamiento de bolas de madera, siguiendo las distancias y dimensiones establecidas en el reglamento.

La puntuación se obtiene en función de los bolos derribados en cada mano, y resulta vencedor el equipo que alcanza la mayor puntuación.