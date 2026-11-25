Reunión técnica para dar a conocer la nueva ‘app’ para la evaluación rápida de daños en viviendas tras un terremoto - CARM

MURCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mandos de bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, de los servicios de los ayuntamientos de Murcia y Cartagena y responsables técnicos de la capital han conocido este miércoles una nueva aplicación móvil para la evaluación rápida de daños en viviendas tras un terremoto, que desarrolla la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

La herramienta de este departamento, adscrito a la Consejería de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, busca facilitar el cumplimiento de las funciones fijadas en el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en la Región de Murcia (Plan Sismimur), según ha informado la Comunidad.

En concreto, digitaliza los Protocolos de Activación y Actuación del Grupo de Evaluación de Daños y las Fichas de Evaluación Rápida de Daños, hasta ahora en formato impreso, y está destinada a arquitectos, arquitectos técnicos e ingenieros de Caminos, Canales y Puertos encargados de revisar inmuebles afectados y determinar su habitabilidad en condiciones de seguridad.

El origen de estos criterios homogéneos se remonta a los terremotos de Lorca de mayo de 2011, que motivaron la elaboración de una primera guía conjunta entre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, las universidades públicas regionales y los colegios profesionales correspondientes para agilizar la comunicación de daños estructurales y las medidas necesarias, un documento que se actualizó en 2023.

El director general de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Pedro Vicente, ha señalado durante la presentación que la aplicación representa "un paso adelante en cuanto a comodidad de manejo y rapidez en las comunicaciones respecto a las fichas impresas" y permite su "actualización permanente", al haber sido desarrollada por técnicos autonómicos, lo que facilitará su empleo ante daños en viviendas derivados de otras emergencias que activen planes de protección civil.