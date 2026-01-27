La Comunidad destaca que la caída del paro "refrenda las políticas activas de empleo del Gobierno regional"

MURCIA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha afirmado este martes que los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondientes al cuarto trimestre de 2025 "refrendan las políticas activas de empleo impulsadas por el Gobierno regional, que se centran en la mejora de la competitividad empresarial, la simplificación administrativa y en la cualificación y orientación a quienes buscan empleo".

López Aragón ha destacado que estos datos "no solo vienen a confirmar la buena evolución que han tenido los distintos indicadores de empleo a lo largo del pasado año, sino también a evidenciar que el crecimiento del empleo se consolida en la Región, sustentado en los sucesivos aumentos de ocupación y afiliación a la Seguridad Social", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota.

Así, el Gobierno autonómico ha destacado que la Región de Murcia "vuelve a registrar un nuevo récord de empleo" al alcanzar por primera vez las 711.500 personas ocupadas al cierre de 2025. En concreto, los datos de la EPA reflejan que el mercado regional contabilizó 39.600 personas ocupadas más que en el mismo periodo del año anterior, lo que equivale a un incremento del 5,89 por ciento.

En el conjunto de España, el aumento de la ocupación anual fue del 2,77 por ciento, 3,12 puntos menos que en la Región de Murcia, que fue la primera comunidad autónoma con mayor crecimiento relativo anual.

Asimismo, en comparación con el tercer trimestre, la ocupación creció en la Región un 1,52 por ciento, que se traduce en 10.700 personas ocupadas más. A nivel nacional, por su parte, el crecimiento fue de 1,18 puntos porcentuales menos que en la Región de Murcia, que se posicionó como la cuarta comunidad con mayor subida relativa trimestral.

El paro ha experimentado una caída trimestral de 15.500 personas, lo que supone una bajada relativa del 14,90 por ciento y sitúa la cifra total de personas desempleadas en 88.400. En términos interanuales se produce igualmente una reducción del paro de 15.500 personas, lo que supone un 14,91 por ciento menos.

A nivel nacional se registró un descenso anual del paro del 4,56 por ciento, 10,35 puntos porcentuales menos que en la Región de Murcia, tercera comunidad con mayor reducción relativa anual.

Como resultado de esta evolución, la tasa de paro de la Región de Murcia se sitúo en el 11,06 por ciento, implicando un descenso de 1,85 puntos con respecto al trimestre anterior. Con respecto al año anterior, la tasa de paro se redujo en 2,34 puntos porcentuales.

Por su parte, la tasa de paro del conjunto de España fue del 9,93 por ciento, 1,13 puntos menos que la Región de Murcia.

CRECE LA OCUPACIÓN EN TODOS LOS SECTORES

La EPA del cuarto trimestre de 2025 también refleja que se ha creado empleo en todos los sectores de actividad. En concreto, la ocupación ha aumentado en 26.500 personas en servicios y en 5.900 en agricultura. Le siguen construcción, con 5.800 ocupados más, e industria con 1.400 personas.

Atendiendo a los datos por sexo, la ocupación ha aumentado entre las mujeres en 11.700 ocupadas, lo que representa un 3,93 por ciento de crecimiento con respecto al año anterior.

En el caso de los hombres, la ocupación registra un crecimiento del 7,48 por ciento, lo que supone un aumento de 28.000 ocupados respecto al cuarto trimestre del año 2024.