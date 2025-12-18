La Comunidad destaca el crecimiento "firme" del sector industrial de la Región de Murcia

Instalaciones industriales en el Valle de Escombreras, en Cartagena - CARM

MURCIA 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El director general de Industria, Energía y Minas, Federico Miralles, ha puesto este jueves en valor el crecimiento "firme" del sector industrial en la Región de Murcia, tras la publicación del Índice de Cifras de Negocio en la Industria correspondiente mes de octubre del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este índice sitúa a la Región como la cuarta comunidad autónoma con mayor crecimiento del sector en España, con un 6,9 por ciento de alza respecto al pasado año.

Para Miralles, "los datos nos hacen mejorar una posición, pasando de ser la quinta a la cuarta autonomía en términos de crecimiento, y también de ser la tercera a la segunda uniprovincial con más empuje, ya solamente por detrás de la Comunidad de Madrid".

El dato del 6,9 por ciento además supera en 5,2 puntos la media nacional --del 1,7 por ciento-- y la de la zona Euro, que se contrajo un 0,6 por ciento. En términos absolutos, el índice de la Región de Murcia se colocó en los 131,2 puntos, por encima también de la cifra nacional, de 130,7.

Desde el Gobierno regional han señalado que "el buen dato" de octubre acerca también a la Región a apenas una décima de la media nacional de crecimiento en lo que va de año y la consolida como una de las diez autonomías en las que el indicador está en tasas positivas.

Miralles ha puesto el acento en que estas cifras "refuerzan por un lado el enorme ADN industrial de la Región de Murcia y la pujanza del sector; y por otro la necesidad de encauzar y alentar esos factores a través del Plan Industrial".

Además de en la Región de Murcia, los mayores incrementos se produjeron en Canarias (13,4%), Comunidad Valenciana (8,6%) y Comunidad de Madrid (8,3%). En total, 13 autonomías registraron aumentos de su cifra de negocio industrial, que retrocedió en Navarra, Castilla y León, Aragón y Asturias.

El Índice de Cifras de Negocios en la Industria (ICN) mide la evolución mensual de la demanda dirigida a las ramas industriales, excluyendo la construcción.