La Comunidad destaca que la Región lidera la creación de empleo en España y marca un nuevo máximo histórico

Archivo - El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, en rueda de prensa - CARM - Archivo

MURCIA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Gobierno regional ha destacado este martes que la Región de Murcia ha alcanzado un nuevo máximo histórico de ocupación, tras cerrar el segundo trimestre del año con 742.100 personas ocupadas. Son 45.800 trabajadores más con respecto al mismo trimestre del año anterior, lo que representa un 6,58 por ciento de incremento anual, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicados hoy.

Este incremento sitúa a la Región de Murcia como la comunidad con mayor creación de empleo en términos interanuales, muy por encima de la media nacional, donde la ocupación aumentó un 2,29 por ciento, han resaltado fuentes del Gobierno regional.

De este modo, el crecimiento regional supera en 4,29 puntos porcentuales el registrado en el conjunto de España. La EPA también refleja una evolución positiva en la ocupación trimestral con un aumento del 3,50 por ciento, que se traduce en 25.100 personas ocupadas más que en el mismo periodo del año pasado.

Este incremento también supera al registrado a nivel nacional, que fue del 2,18 por ciento. Por lo que respecta al paro, el número de personas desempleadas se redujo en 1.300 en el último año, un descenso anual del 1,38 por ciento. Este descenso situó la cifra total de desempleados en 90.200, la cifra más baja para un segundo trimestre desde el año 2008.

En el conjunto de España, se registró una reducción del paro anual del 2,26 por ciento, 0,88 puntos porcentuales más que la Región de Murcia. Respecto al trimestre anterior, el desempleo aumentó en 3.000 personas, un 3,41 por ciento más, debido principalmente al incremento de la población activa, que creció en 28.100 personas.

Como resultado de esta evolución, la tasa de paro de la Región de Murcia se sitúo en el 10,83 por ciento, lo que se traduce en un descenso de 0,78 puntos con respecto al mismo trimestre de 2025 y se mantiene en niveles similares al trimestre anterior (10,84 por ciento). Por su parte, la tasa de paro nacional se situó en el 9,87 por ciento.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, ha destacado que las políticas de simplificación administrativa, moderación fiscal e impulso de la actividad empresarial "nos llevan un trimestre más a seguir creciendo y a crear empleo a niveles nunca antes alcanzados".

"La Región lidera la creación de empleo en España y alcanza una nueva cifra récord de ocupación, lo que confirma la fortaleza de nuestro tejido productivo para seguir generando oportunidades laborales", ha añadido.

"Estos datos de la EPA del segundo trimestre indican que vamos en la buena dirección y nos reafirman para seguir trabajando en la misma línea que lo estamos haciendo, sustentándonos en la Estrategia de Impulso de la Calidad del Empleo, el diálogo social y estando al lado de nuestras empresas, autónomos y emprendedores, que son quienes generan empleo con su esfuerzo y dedicación", ha valorado el titular de Empleo.

Aumento significativo de la ocupación entre las mujeres La EPA del segundo trimestre de 2026 también refleja que el crecimiento anual del empleo fue especialmente intenso entre las mujeres.

En concreto, el número de mujeres ocupadas aumentó en 30.800 personas, lo que supone un incremento del 10,22 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta a los hombres, la ocupación se incrementó en 15.100 personas, un 3,82 por ciento más que en el segundo trimestre de 2025.

Por sectores, el mayor aumento anual de ocupación se dio en servicios, con 33.600 ocupados más, seguido de construcción, que sumó 8.400 personas, e industria, con un aumento de 6.800 ocupados. Por el contrario, la agricultura registró un descenso de 3.100 personas ocupadas respecto al mismo periodo del año anterior.