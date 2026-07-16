La Comunidad destina 3,7 millones a reformar y ampliar el Servicio de Urgencias del Hospital de Cieza

MURCIA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la Consejería de Salud, la contratación de las obras de reforma y ampliación del Servicio de Urgencias y del Archivo del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao de Cieza, con un presupuesto de 3,72 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses desde la formalización del contrato.

La actuación tiene como objetivo mejorar el Servicio de Urgencias y la atención a los pacientes mediante una reorganización de los espacios que reduzca los desplazamientos de los usuarios y permita una utilización más eficiente de los recursos asistenciales.

El proyecto contempla, además, la ampliación de las instalaciones para incrementar la intimidad, la privacidad y la habitabilidad del servicio, con espacios más amplios y adaptados.

Entre las novedades figuran un box de aislamiento de alta exigencia y otro específico para pacientes con patología psiquiátrica que presenten episodios de agitación.

El Hospital Lorenzo Guirao es el centro de referencia del Área IX de Salud Vega Alta del Segura y presta asistencia a los municipios de Cieza, Abarán y Blanca, con una población de más de 55.000 habitantes.

En los últimos años, el centro ha incorporado distintas mejoras, entre ellas un quirófano para cirugía menor ambulatoria, un programa oncológico que evita desplazamientos a otros hospitales y la modernización del Servicio de Farmacia Hospitalaria mediante un sistema de dispensación automática de medicamentos.