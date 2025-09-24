La Comunidad destina 38,5 millones de euros al sector del transporte y la logística de la Región

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro,participa en las VIII Jornadas Sectoriales del Transporte y la Logística de la Región de Murcia - CARM

MURCIA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ha inyectado 38,5 millones de euros al sector del transporte y la logística para reforzar la competitividad de las empresas, promover un transporte más sostenible e impulsar la posición que ocupa la Región de Murcia como centro logístico de referencia.

El consejero de Fomento e Infraestructuras, Jorge García Montoro, ha inaugurado este miércoles las VIII Jornadas Sectoriales del Transporte y la Logística de la Región de Murcia donde ha destacado la apuesta decidida del Gobierno regional por un sector "estratégico para el sostenimiento del estado de bienestar y la prosperidad de la Región".

El titular de Fomento ha resaltado las actuaciones que el Ejecutivo regional está realizando para impulsar al sector, como la concesión de más de 24 millones de euros en ayudas financiadas con fondos Next Generation, que "gracias a la buena gestión de la Consejería han permitido retirar de la circulación más de 1.300 vehículos contaminantes, incorporar 63 vehículos eléctricos y respaldar a cerca de medio millar de empresas regionales que han apostado por la descarbonización y la renovación de sus flotas".

Asimismo, García Montoro ha expuesto la inversión cercana a 14,5 millones de euros para la construcción del nuevo aparcamiento seguro de camiones en la Ciudad Agroalimentaria, que contará con 251 plazas y servicios complementarios para conductores.

El consejero ha destacado la importancia de la colaboración público-privada para un sector que, "además de generar empleo y riqueza, garantiza la cohesión territorial y el acceso equitativo a los servicios esenciales" y ha subrayado la necesidad de que "el Gobierno central esté a la altura y cumpla con las infraestructuras necesarias para que la Región pueda desplegar plenamente todo su potencial logístico".

DEMANDAS RECOGIDAS EN EL PACTO POR LAS INFRAESTRUCTURAS

En este sentido, García Montoro ha insistido en la exigencia al Gobierno central de impulsar proyectos recogidos en el Pacto por las Infraestructuras, como la culminación de la autovía RM-1, la autovía del Reguerón, el tercer carril de la A-7, el Arco Norte y el avance del Corredor Mediterráneo.

Además, ha reclamado al Ministerio que "levante el veto a la terminal de contenedores de El Gorguel, un proyecto complementario y compatible con Barlomar, y ha exigido inversiones en el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia para equipararlo al resto de aeropuertos nacionales, "no vamos a permitir que se invierta en todos los aeropuertos nacionales, menos en el de la Región de Murcia", ha concluido.