La Comunidad destina 407.000 euros a material para análisis genéticos de cáncer hereditario y otras patologías

MURCIA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Salud, ha autorizado un gasto de 407.382 euros para la adquisición de reactivos y fungibles, así como el equipamiento técnico necesario, para realizar los análisis genéticos de cáncer hereditario y otras patologías genéticas que lleva a cabo el Laboratorio de Genómica del Servicio de Análisis Clínicos del Hospital Clínico Universitario Virgen de La Arrixaca.

Este contrato de aprovisionamiento tiene un plazo de ejecución de seis meses, con posibilidad de prorrogar hasta cuatro años adicionales, según informa el Ejecutivo regional.

Los reactivos permiten amplificar y analizar el ADN del paciente o del tejido tumoral para identificar alteraciones genéticas, que ayudan a diagnosticar, pronosticar o elegir el tratamiento más adecuado. Mientras que, los fungibles son los materiales desechables que se usan para manejar las muestras de forma segura y sin contaminación, garantizando que los resultados sean fiables.

En este sentido, en la última década se han diseñado paneles de secuenciación de nueva generación (NGS) o secuenciación masiva que abordan todas las patologías oncológicas. Esta herramienta reduce el tiempo de diagnóstico, disminuye el número de visitas médicas y pruebas diagnósticas y facilita el acceso precoz a los tratamientos.