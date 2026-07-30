La Comunidad destina 60.000 euros a la FAUM para que realice actuaciones de apoyo a alumnos con TEA

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MURCIA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Educación y Formación Profesional, ha dado luz verde a una subvención de 60.000 euros para la Federación de Autismo de la Región de Murcia (FAUM), destinada a financiar actuaciones de apoyo al alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA) durante 2026.

La Consejería estima que unos 300 alumnos de entre 6 y 16 años con TEA se beneficiarán de estas actividades complementarias. Contarán con apoyos como talleres de habilidades sociales y escuelas de padres y madres de alumnos con TEA. Estas actuaciones se realizarán fuera del centro educativo y en horario extraescolar.

De los 19.099 estudiantes con necesidades educativas especiales del curso pasado, 7.702 alumnos tenían Trastorno del Espectro Autista, lo que supone un 40,33%.

La Consejería de Educación cuenta con el 'PlanTEA', un programa para garantizar una respuesta educativa inclusiva, equitativa y de calidad al alumnado con trastorno del espectro autista (TEA), a los centros educativos y a las familias.

Del total de alumnado TEA, el 90% está escolarizado en centros ordinarios y el 10% en centros de educación especial. En lo que respecta a las enseñanzas, el 20% del alumnado TEA cursa Educación Infantil, el 50% Primaria, el 25% ESO y el 5% Bachillerato.