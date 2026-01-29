La Comunidad destina casi 20 millones para prótesis de última tecnología en el SMS

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Salud, ha autorizado este jueves un desembolso de 19.734.297 euros para garantizar el suministro de prótesis osteoarticulares de última tecnología en los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS).

De esta forma, se reforzará la capacidad de llevar a cabo implantes de traumatología en los hospitales de la Región.

El contrato, con dos años de duración prorrogables por otros dos, asegura la adquisición de prótesis de cadera, rodilla, hombro, codo, tobillo o muñeca, así como el material necesario para su correcta implantación. Esto permite dar respuesta a un amplio abanico de lesiones traumáticas y patologías articulares, tanto en cirugías programadas como en intervenciones urgentes.

Estas prótesis osteoarticulares son esenciales para el funcionamiento de los servicios de Traumatología, ya que sustituyen o recuperan la función de articulaciones dañadas por fracturas o por procesos degenerativos como la artrosis. Su uso permite aliviar el dolor, mejorar la movilidad y facilitar que los pacientes recuperen autonomía y calidad de vida.

El contrato prevé la adquisición de distintos tipos de prótesis osteoarticulares en función de la patología del paciente, la edad, la calidad ósea y la funcionalidad de la articulación.

La inversión contempla también la adquisición de los distintos sistemas de fijación de las prótesis, que pueden ser cementadas, para pacientes con hueso de mala calidad o fracturas, y no cementadas, para pacientes con mayor calidad ósea.