La Comunidad destina casi un millón de euros para mejorar la carretera que une Ricote con Cieza y Mula

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de Ricote, Rafael Guillamón, durante una reunión en el Palacio de San Esteban - CARM

MURCIA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional mejorará la carretera RM-B15, que une Ricote con Cieza y Mula. La Consejería de Fomento e Infraestructuras ya está redactando el proyecto de mejora entre los puntos kilométricos 5 y 12, y una vez concluido ese paso, durante este primer trimestre, se licitará la obra con un presupuesto cercano al millón de euros.

Este ha sido uno de los asuntos que han abordado este martes el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y el alcalde de Ricote, Rafael Guillamón, durante la reunión que han mantenido en el Palacio de San Esteban, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

López Miras también se ha comprometido a que la Administración regional arreglará dos caminos rurales de la zona que actualmente se encuentran en mal estado: el de Rife-camino de Mula, y el camino de Ainás, de la misma forma que ya se renovó el camino rural Berbeja Alta en 2024.

Otro de los asuntos sobre la mesa ha sido la situación de la red de abastecimiento de agua de Ricote. La Comunidad ya ha concedido una subvención de cerca de 160.000 euros para acometer mejoras en la red, y también se llevó a cabo el proyecto de ampliación de la red de abastecimiento en el paraje de Las Lomas del Campo de Ricote, con una inversión superior a los 240.000 euros.

A la vez, se encuentra en fase de licitación el proyecto de transformación digital del servicio de abastecimiento, con una inversión cercana a los 130.000 euros. En total, lo invertido y comprometido por el Gobierno regional para la mejora de la red de abastecimiento de agua en Ricote supera los 500.000 euros.