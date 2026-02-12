La Comunidad destina más de 600.000 euros para mejorar la seguridad en San Pedro del Pinatar

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 12 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local, reforzará la seguridad de los vecinos de San Pedro del Pinatar con la aportación de 604.000 euros destinados a la Policía Local de este municipio.

La subvención, aprobada en diciembre pasado, permitirá emplear 94.000 para la adquisición de más medios materiales para que los agentes puedan desarrollar su trabajo en mejores condiciones. Esta cantidad supone un incremento del 57 por ciento respecto a las ayudas concedidas en 2024 con el mismo objetivo.

Además, los 510.000 euros restantes proporcionados por la Administración regional se emplearán en contribuir al mantenimiento de la plantilla.

Este esfuerzo presupuestario, en el marco de la estrategia 'Región de Murcia + Segura' del Gobierno regional, tiene como objetivo "dar respuesta a una de las principales demandas de los ciudadanos, como es la mejora de la seguridad, y aunque se trata de una competencia del Estado, la presencia de Policía Local contribuye a reforzarla", según ha explicado el director general de Administración Local, Francisco Abril, que ha asistido este jueves, junto con el alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez, a la presentación del material adquirido por el Ayuntamiento para el servicio policial.

Entre estos medios, financiados con la convocatoria de ayudas de 2024, se encuentra el vehículo destinado a incrementar la seguridad en zonas rurales y diseminadas de la localidad, junto con una moto, un radar, unos prismáticos de visión nocturna con detección térmica, un sonómetro, tablets para los vehículos policiales, equipos de comunicación y equipos informáticos.

Abril ha hecho hincapié en el trabajo que desempeña la Policía Local para "mejorar la vida de los ciudadanos mediante un aumento de su tranquilidad y seguridad" y aseguró que los ayuntamientos "saben que cuentan con el apoyo del Gobierno regional".

22 MILLONES DE EUROS PARA SEGURIDAD EN LA REGIÓN

De esta forma, los consistorios de la Región han recibido en 2025 más de 22 millones de euros dentro de la estrategia 'Región de Murcia + Segura'.

De esta cantidad, 3,6 millones de euros tienen como destino la mejora del equipamiento y medios materiales o las reformas de dependencias policiales, casi 15,6 millones se aplican para sufragar gastos de personal de las plantillas policiales y 3 millones de euros más para la construcción de nuevas comisarías.