La Comunidad destina un millón de euros para construir viviendas en alquiler asequible para jóvenes en Lorca

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Fomento e Infraestructuras, ha aprobado este martes la concesión de una subvención de 1.000.000 euros a la empresa municipal de suelo y vivienda de Lorca (Suvilor) para construir 11 viviendas de protección pública destinadas a alquiler social o a precio asequible para jóvenes.

El proyecto se dirige concretamente a jóvenes de entre 18 y 35 años, con ingresos comprendidos entre 2,5 y 4 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Las viviendas, a las que se suman 10 garajes, se ubicarán en la calle Leonés, 7, en el casco histórico de Lorca, y supondrán un incremento del parque público residencial destinado a jóvenes para el alquiler asequible. De hecho, la promoción garantizará ese carácter público de las viviendas durante un plazo mínimo de 50 años.

La actuación se ajusta a los criterios de vivienda joven pública y de máxima eficiencia energética. Todas las viviendas estarán completamente equipadas y cumplirán los requisitos de confort térmico, accesibilidad y seguridad.

Asimismo, se acondicionarán conforme a la normativa energética vigente, con un consumo de energía primaria no renovable especialmente reducido.

El proyecto cuenta con una financiación total de 2.154.276 euros, con la participación de distintas administraciones. Así, el Gobierno de la Región de Murcia contribuye con 1.000.000 euros; el Ayuntamiento de Lorca, a través del Plan Lorca Vivienda, destina 641.121 euros; los fondos europeos NextGeneration aportan 501.125 euros, y la empresa municipal Suvilor completa la financiación con fondos propios de 12.029 euros.

Esta iniciativa forma parte del proyecto de recuperación y regeneración del casco histórico de Lorca, considerado de interés estratégico para el Gobierno de la Región de Murcia, y que incluye diferentes medidas de dinamización de esta zona.

En el caso de la vivienda, se utiliza como herramienta para mejorar la conservación del patrimonio del centro histórico, la regeneración urbana y la dinamización económica y social, favoreciendo un casco antiguo más atractivo para residentes y visitantes.