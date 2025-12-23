La Comunidad destina 5 millones a mejorar residencias y centros de día para personas mayores y con discapacidad

MURCIA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Política Social, Familias e Igualdad, ha aprobado subvenciones por un importe total de 5 millones de euros para financiar inversiones en infraestructuras y equipamientos en residencias y centros de día dirigidos a personas mayores y personas con discapacidad en la Región de Murcia.

Se trata de dos líneas de ayudas, sufragadas con fondos europeos, que tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención y adaptar las instalaciones al modelo de cuidados centrado en la persona.

En el caso de la primera línea de ayudas, el Ejecutivo regional ha aprobado la concesión de subvenciones de 3 millones de euros a las entidades que prestan servicios de atención residencial y centros de día de personas mayores, para sufragar gastos de inversión en infraestructuras y equipamientos.

Estas ayudas se concederán teniendo en cuenta las 4.233 plazas concertadas y conveniadas por el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS) en centros de día y residencias de personas mayores en la Región de Murcia.

Las subvenciones se destinarán a la adquisición de equipamientos como mobiliario o cualquier material que contribuya a mejorar la calidad del servicio prestado y repercuta, por tanto, positivamente en las personas usuarias.

Las ayudas también permitirán realizar obras de acondicionamiento, especialmente para aquellas actuaciones destinadas a adaptar espacios de convivencia similares a un hogar, tanto en la estructura como en el ambiente y el funcionamiento.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión directa de 2 millones de euros en subvenciones a entidades que prestan los servicios de centro de día, promoción de la autonomía personal y atención residencial para personas con discapacidad, con el objetivo de financiar inversiones de mejora en infraestructuras y la adquisición de equipamientos.

Las beneficiarias serán entidades que tengan plazas concertadas o conveniadas con el Instituto Murciano de Acción Social (IMAS).

Estas subvenciones tienen como objetivo mejorar la calidad de la atención que reciben las personas con discapacidad y adaptar los centros al nuevo modelo de cuidados y apoyos, centrado en la persona y en la vida en comunidad.

En concreto, la financiación permitirá llevar a cabo reformas en los espacios de convivencia orientadas a una mejor disposición y organización ambiental, favoreciendo una distribución modular en grupos pequeños, conforme al modelo de atención centrada en la persona.

También se podrán crear unidades de convivencia o ampliar el número de habitaciones individuales en los centros residenciales.

Las ayudas cubrirán actuaciones para la adaptación de espacios exteriores destinados a actividades de ocio y tiempo libre, reformas para la mejora de la accesibilidad universal y para la incorporación de medidas de accesibilidad cognitiva en los centros.

Además, se financiará la adquisición de productos de apoyo y ayudas técnicas para fomentar la autonomía personal de los usuarios, así como la compra de vehículos para su transporte y desplazamiento, incluyendo los gastos de adaptación necesarios para el transporte accesible.

La Región de Murcia cuenta con 4.436 plazas en los servicios de centro de día, promoción de la autonomía personal y atención residencial para personas con discapacidad, que experimentarán una mejora de la atención prestada a partir de esta nueva subvención autorizada por el Ejecutivo regional.