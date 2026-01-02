La Comunidad destinó casi 8 millones en 2025 para impulsar la internacionalización de las pymes regionales

Imagen de la feria Gitex en Dubái - CARM

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), destinó en 2025 casi ocho millones de euros para apoyar la expansión de las empresas regionales en mercados internacionales.

De esta forma, durante el pasado año, el respaldo a la internacionalización de las empresas regionales "contó con el mayor presupuesto de la historia", según informaron fuentes del Gobierno autonómico en un comunicado.

Estas líneas de apoyo incluyen las ayudas a la internacionalización empresarial, el 'Cheque Internacionalización' y las subvenciones destinadas a la participación de empresas de la Región en ferias y misiones comerciales internacionales, con el objetivo de reforzar la competitividad exterior.

En este sentido, la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón, ha destacado que "en 2025, el Gobierno regional dio un paso decisivo en su compromiso con la internacionalización de pymes. Un paso clave para diversificar los mercados, a la vez que aseguran el crecimiento, la innovación y la creación de empleo en esta región".

En concreto, las ayudas a la internacionalización de las empresas, que tienen como finalidad financiar acciones de apertura de nuevos mercados, lanzamiento de productos o mejora del posicionamiento exterior, así como importaciones estratégicas que fortalezcan las cadenas de suministro globales, contaron con una partida total de 3,2 millones de euros.

Por su parte, el 'Cheque Internacionalización', cuyo objetivo es facilitar a las pymes regionales la contratación de servicios profesionales especializados que fortalezcan su estrategia de internacionalización y su acceso a nuevos mercados, contó con dos convocatorias con un presupuesto total de 550.000 euros.

Asimismo, el Info destinó 4.150.000 de euros para que 536 empresas de diferentes actividades económicas de la Región de Murcia participen en 66 ferias y misiones comerciales celebradas en más de 70 países.

Estos encuentros incluyen agendas individualizadas para cada participante, lo que permite mantener reuniones previamente concertadas con compradores e importadores locales en cada país, lo que maximiza el aprovechamiento comercial de la visita y facilita el cierre de acuerdos concretos durante el viaje.

Estas misiones comerciales se enmarcaron en la planificación para el año 2025 del Plan de Promoción Exterior que el Instituto de Fomento desarrolla en colaboración con las Cámaras de Comercio de Murcia, Cartagena y Lorca. Un plan que contó con la cofinanciación del Fondo de Desarrollo Regional (Feder).

"El Gobierno regional sigue apostando por acompañar a nuestras empresas en su crecimiento y expansión internacional, impulsando su competitividad en un mundo marcado por la incertidumbre geopolítica y las alteraciones comerciales", ha concluido la titular de Empresa.