La Comunidad diseña con expertos su estrategia para el cuarto ciclo de planificación hidrológica

Reunión del Comité de Expertos del Agua - CARM

MURCIA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reunido al Comité de Expertos del Agua con el objetivo de avanzar en la elaboración de la postura técnica que mantendrá la Comunidad Autónoma durante el cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033), un proceso que el Ejecutivo considera "clave" para definir la gestión de los futuros recursos hídricos y defender los intereses de la Región de Murcia.

La sesión de trabajo de este órgano científico y académico, que presta asesoramiento desde 2021, ha estado presidida por el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, quien ha defendido la necesidad de que la posición de la Región esté respaldada por "el máximo rigor científico y técnico" ante un nuevo escenario normativo, según ha informado la Comunidad.

"Contamos con algunos de los mayores especialistas del país para defender con datos los intereses de la Región de Murcia y garantizar una planificación hidrológica justa, equilibrada y basada en criterios objetivos", ha afirmado el consejero.

Los asistentes al encuentro han añadido el déficit estructural de que arrastra la cuenca del Segura, estimado en unos 300 hectómetros cúbicos anuales, así como el impacto que tendrá sobre la Región la reducción de los envíos del trasvase Tajo-Segura derivada del incremento de los caudales ecológicos en la cabecera del Tajo.

En este sentido, Buendía ha advertido de que la Región de Murcia parte de una situación "especialmente compleja" como consecuencia del "recorte" de los envíos y ha rechazado que se afronte un nuevo ciclo de planificación sin que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) establezca medidas compensatorias previas.

De forma paralela, el Comité de Expertos trabaja en el diseño de propuestas específicas orientadas a optimizar la gestión operativa de los episodios extremos de inundaciones y sequías mediante la incorporación de herramientas avanzadas de previsión meteorológica e hidrológica, así como a través de la revisión técnica de los indicadores de sequía prolongada.

Estas aportaciones serán trasladadas a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y al Miteco para su consideración durante la elaboración de los nuevos planes hidrológicos.

Las conclusiones del Comité de Expertos se incorporarán a las alegaciones que el Gobierno regional presentará en las distintas fases del proceso de planificación hidrológica, con el objetivo de "defender una gestión del agua basada en el conocimiento científico, la coordinación entre administraciones y el equilibrio entre territorios".

"Venimos a aportar propuestas, pero también a defender con firmeza aquello que es justo. Reclamamos coordinación entre administraciones, una planificación coherente entre cuencas y decisiones basadas en criterios técnicos, no políticos", ha dicho Buendía.

"Cada hectómetro que se pierde tiene consecuencias para nuestros agricultores, nuestros municipios y nuestra economía. Por eso vamos a defender los intereses de la Región con datos, con rigor científico y con la fuerza de los argumentos", ha agregado el consejero.