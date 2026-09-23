Archivo - La Comunidad establece los servicios mínimos para la huelga de docentes del 24 y 25 de septiembre - AYUNTAMIENTO CARTAGENA - Archivo

MURCIA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad Autónoma ha fijado los servicios mínimos para la huelga del personal docente de enseñanza no universitaria convocada para los días 24 y 25 de septiembre, según una orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).

Los servicios mínimos garantizarán la apertura y atención básica del alumnado en los centros públicos, con una cobertura de entre el 15% y el 25% de la plantilla docente, según el tipo y tamaño de cada centro. La proporción será mayor en Educación Infantil y en los colegios de Educación Especial, donde se considera necesaria una mayor presencia de personal para garantizar la atención y seguridad del alumnado.

En las escuelas infantiles de 0 a 3 años el servicio mínimo será la dirección, mientras que en las de 3 a 6 años se establecen entre dos y tres docentes. Los colegios de Educación Especial contarán con sus equipos directivos y un número de docentes que oscila entre uno y 27 según el centro.

En los colegios de Infantil y Primaria, los servicios mínimos incluyen a la dirección y jefatura de estudios, además de entre dos y seis docentes, en función del número de unidades. Los centros con comedor deberán contar con un docente responsable y aquellos con aulas abiertas tendrán que disponer de un especialista de Pedagogía Terapéutica o Audición y Lenguaje.

En los institutos, los mínimos serán de entre uno y tres docentes, también en función del número de grupos, además de dirección y jefatura de estudios.

La orden también establece servicios mínimos específicos para otros centros docentes: dirección, jefatura de estudios y un docente en los centros de Educación de Adultos, Formación Profesional, Escuelas Oficiales de Idiomas, conservatorios y enseñanzas artísticas. En los equipos de orientación se establece como mínimo la dirección, mientras que en los Centros de Profesores y Recursos deberán estar la dirección y la secretaría de la sede principal.

El personal que secunde la huelga no percibirá las retribuciones correspondientes al tiempo no trabajado.

La huelga, de ámbito estatal, ha sido convocada por SINDI-K en defensa de la estabilidad del profesorado interino y contra la temporalidad en el empleo docente, así como para reclamar mayores medidas de transparencia y control en la gestión de los centros y de la Administración educativa.