La Comunidad exige al Gobierno retirar su modelo de financiación "negociado únicamente" con el separatismo catalán

1114331.1.260.149.20260904122723 Archivo - La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón - CARM - Archivo

MURCIA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Portavocía, Fondos Europeos y Transformación Digital, Marisa López Aragón, ha exigido este viernes la retirada del modelo de financiación autonómica presentado por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), al considerar que la propuesta ha sido negociada "únicamente con el separatismo catalán" y mantiene la infrafinanciación de la Comunidad.

López Aragón ha explicado que el Gobierno autonómico ya transmitió esta postura de forma oficial al ministro del ramo, Arcadi España, y ha fundamentado la petición de retirada del documento en tres argumentos principales.

En primer lugar, López Aragón ha censurado que la propuesta no ha contado con las autonomías. "Es un modelo de financiación que ha sido negociado únicamente con un territorio, con el separatismo catalán, y no se ha tenido en cuenta ninguna de las alegaciones que hemos formulado las comunidades autónomas", ha criticado.

Como segundo motivo, la consejera ha advertido de que el planteamiento no resuelve el déficit de recursos que padece la Región de Murcia. "Pasamos de ser la comunidad autónoma peor financiada de España a la antepenúltima. No venimos aquí a que se nos discrimine un poquito menos", ha aseverado.

Finalmente, la representante del Ejecutivo regional ha apelado a la equidad territorial en el reparto de fondos públicos. "El nuevo modelo tiene que ser un modelo que garantice la igualdad de los territorios, porque detrás de las cifras, de los números, hay personas. En el caso concreto de la Región de Murcia hablamos de 1,6 millones de ciudadanos que tienen derecho a recibir los mismos servicios públicos que el resto de españoles", ha concluido.