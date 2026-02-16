La Comunidad exige a Transportes "garantías" sobre el estado de la red ferroviaria en la Región de Murcia

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, durante la Comisión Técnica de la sociedad Murcia Alta Velocidad - CARM

MURCIA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha reclamado este lunes al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que ofrezca "garantías" sobre el estado de la red ferroviaria que atraviesa la Región de Murcia, especialmente en las obras de la Alta Velocidad a su paso por la capital, según ha informado la Comunidad.

El director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú, ha vuelto a reclamar a ADIF la información "necesaria" para conocer si las actuaciones ejecutadas en las obras del soterramiento de Murcia, que se encuentran bajo investigación judicial y policial, afectan a la calidad de los materiales o a los trabajos realizados.

Durante su participación en la Comisión Técnica de la sociedad Murcia Alta Velocidad, Verdú ha insistido en que "es necesario reforzar los controles y la supervisión de las infraestructuras ferroviarias en la Región de Murcia para garantizar que la ejecución de las obras y los materiales empleados cumplen con todos los estándares de calidad y seguridad exigibles, especialmente en las actuaciones que están bajo la lupa del juez".

Verdú ha indicado que la Consejería de Fomento e Infraestructuras envió el pasado 29 de enero una carta al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para solicitar una evaluación técnica "completa" del trazado ferroviario existente en la Región, con especial atención a la línea de Alta Velocidad en la ciudad de Murcia, con el objetivo de "despejar cualquier duda sobre el estado real de la infraestructura", pero no ha obtenido respuesta.

Asimismo, ha señalado que "hasta en cinco ocasiones se la ha requerido a ADIF que aporte información sobre los contratos modificados, su ejecución y justificación para analizar si las posibles comisiones ilegales han afectado a la seguridad y calidad de las infraestructuras, sin que hasta el momento se haya recibido una respuesta aclaratoria".

"Desde el Gobierno regional consideramos que los recientes accidentes registrados en la red estatal y los problemas de fiabilidad acumulados en los últimos meses evidencian la necesidad de reforzar el mantenimiento de las infraestructuras ferroviarias que conectan la Región de Murcia con el resto del país, porque la prioridad absoluta debe ser garantizar la seguridad de los viajeros y del personal ferroviario", ha remarcado el director general.