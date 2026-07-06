La Comunidad finaliza las obras de protección frente a inundaciones en el barranco de Pliego

Imagen Del Consejero, Joaquín Buendía, Durante Su Visita A Las Obras De Protección Frente A Inundaciones En El Barranco De Pliego. - CARM

PLIEGO (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

La Comunidad Autónoma ha finalizado las obras de protección frente a inundaciones en el barranco de Pliego. El cauce contaba hasta ahora con un drenaje de diámetro insuficiente que colapsaba ante episodios de lluvia intensa, provocando desbordamientos en el punto bajo del barranco, según informa el Ejecutivo autonómico.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía, ha indicado este lunes, durante su visita al barranco, que "con esta actuación, el Gobierno regional da solución a los problemas reales que tienen los ciudadanos. Esta obra consigue reducir los desbordamientos que dañaban las infraestructuras en esta zona".

Según Buendía, con las actuaciones que se han realizado "se conseguirá laminar el agua para que baje con mucha menos fuerza cuando se produzcan lluvias torrenciales. Vivimos en una tierra maravillosa, pero en la que las lluvias son escasas y, cuando se producen, suelen hacerlo de forma torrencial. Por eso, es necesario que realicemos actuaciones como esta donde protegemos a nuestros vecinos".

La actuación ha contado con tres ejes. En primer lugar, se ha restaurado el cauce con un nuevo drenaje correctamente dimensionado, reforzado con dos diques de gaviones que frenan la energía del agua y estabilizan el terreno. En segundo lugar, se ha construido una balsa de detención e infiltración, diseñada para retener el caudal punta (el momento de mayor afluencia) y liberarlo de forma progresiva, evitando así daños aguas abajo. Por último, se ha llevado a cabo una revegetación con especies autóctonas que recupera el entorno natural del barranco.

El titular de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca ha afirmado que "más allá de la seguridad, el proyecto incorpora una dimensión ambiental y social. El agua retenida en la balsa se infiltra para recargar el acuífero local, de modo que lo que antes era una amenaza para los vecinos se convierte ahora en un recurso hídrico aprovechable".

Además, el barranco se ha transformado en un corredor verde, dotado de un sendero y un mirador para el disfrute de los residentes de la zona.

En la actuación en la rambla de Pliego se han invertido 347.608 euros. Los trabajos, se han completados en un plazo de cuatro meses y han sido cofinanciados con fondos europeos.

"El Gobierno regional actúa dentro de sus competencias y esperamos que el Gobierno de España actúe dentro de las suyas y acometa infraestructuras identificadas y necesarias. Hay que ejecutar ya las actuaciones planteadas en las ramblas de Tabala, Béjar y La Torrecilla o el interceptor norte de la ciudad de Murcia", ha concluido.