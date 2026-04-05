La Comunidad formará a 5.200 empleados públicos en ciberseguridad, IA y otras competencias digitales y personales

MURCIA 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad ofrece desde esta semana un total de 50 ediciones de cuatro cursos que permitirán formar a 5.000 empleados públicos en ciberseguridad, inteligencia artificial y otras competencias digitales ajustadas a la nueva versión del Marco Europeo de Competencias Digitales (DigComp 3.0).

Estos cursos se incluyen en el Programa de Administración Electrónica y Competencias Digitales (IA3). A esas plazas se suman otras 200 de una nueva acción formativa sobre gestión personal en el trabajo que pretende abordar competencias emocionales, cognitivas y sociales que contribuyan a prevenir el desgaste profesional, gestionar el estrés y desarrollar hábitos saludables. Este curso se incluye en el Programa de Formación General (INO).

La Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM) las bases de estos cursos, que se podrán solicitar del 6 al 17 de abril a través del Procedimiento 607 de la Sede Electrónica de la Comunidad.

Cada participante podrá pedir, a través de una solicitud para cada programa, hasta cuatro acciones formativas en el programa IA3 y una en el programa INO. Los cursos serán impartidos por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración Pública (EFIAP) y forman parte del Plan Bienal de Formación que desarrolla la Dirección General de Función Pública y Diálogo Social.

La directora general de Función Pública y Diálogo Social, Micaela Martínez, explicó que estas 5.000 nuevas plazas "se suman a las 4.480 que se están ofertando desde principios de este año, por lo que son más de 9.000 los empleados públicos que van a poder iniciar o mejorar sus capacidades en un ámbito esencial a día de hoy y que contribuye a modernizar las administraciones públicas, como es el de la digitalización".

En esta nueva convocatoria se incluye una específica, 'Competencias para la gestión personal en el trabajo' con 200 plazas que, a juicio de la directora general, "responde a la necesidad de generar entornos laborales más equilibrados y personas más resilientes y satisfechas, considerando el desarrollo personal como una herramienta clave para sentirse mejor en el trabajo".

En cuanto a las del área Tecnológica y Digital, se van a realizar diez ediciones, con 100 plazas cada una, de los cursos 'Competencias digitales para profesionales del siglo XXI' y 'Prácticas sobre ciberseguridad en las administraciones públicas', así como otras 15 ediciones, con otras 100 plazas cada una, de las acciones formativas 'Inteligencia artificial: fundamentos y herramientas prácticas' y 'Formación en competencias digitales en Microsoft 365 y Copilot'.

"El Gobierno regional trabaja para impulsar la transformación digital en la Administración Pública, una digitalización puesta al servicio de la ciudadanía como vía para mejorar la atención y el servicio público, y uno de los elementos esenciales para que esto sea posible es la mejora constante de las capacidades y competencias digitales del personal empleado público", señaló Martínez.

En la actualidad, la EFIAP ofrece más de una veintena de acciones formativas, con un total de 4.480 plazas, sobre diferentes tecnologías y aspectos de la digitalización como la firma digital; creación y gestión de bases de datos; edición y maquetación de audio y video; manejo avanzado de Outlook o Teams; ChatGpt y otras herramientas de ofimática, inteligencia artificial o búsqueda, evaluación crítica y gestión eficiente de la información digital.