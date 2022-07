La Comunidad impulsa la II edición del 'Fan Futura Fest' que regresa en gran formato con más de 30.000 asistentes

Se celebra en San Javier, del 26 al 31 de julio, y contará con la participación de artistas de renombre como el DJ Steve Aoki

SAN JAVIER (MURCIA), 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad impulsa la II edición del' Fan Futura Fest', que regresa en gran formato a San Javier del 26 al 31 de julio. Debido a las restricciones, en 2021 se celebró de manera más reducida, pero, este año, sin limitación de aforo, sus organizadores esperan recibir la asistencia de más de 30.000 personas, según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

A lo largo de seis días, en el Polideportivo Municipal, y sobre los escenarios principales, está prevista la actuación de más de 60 artistas destacados de la escena nacional e internacional, como Steve Aoki, Bizarrap, Eladio Carrión, Snow Tha Product, Andrea Oliva, Andrés Campo, Chelina Manhutu, Technasia, Califato 3/4 o Cruz Cafuné, entre otros.

En consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, ha hecho hincapié en la importancia de la marca 'Festivales Región de Murcia, Más Música', reflejo de la apuesta del Gobierno de la Región por el turismo y la cultura. En la presentación del festival, que cuenta con certificado de sostenibilidad, remarcó que "el 'Fan Futura Fest' supone un nuevo impulso para el sector turístico, una cita con la que volvemos a disfrutar de la música en vivo y a lo grande".

Además, Ortuño ha destacado "el impacto positivo que supondrá para la economía del municipio y su entorno, que se estima en unos 3,5 millones de euros, que repercutirán de manera directa en sus hoteles, restaurantes y comercios", y señaló que "el Fan Futura contribuye a hacer que San Javier sea 'más música' y consolide su posición dentro de la cultura y música en vivo dentro del panorama nacional".

Como ejemplo del impacto económico del turismo de festivales, el consejero recordó que "en 2019, visitaron la Región por este motivo 210.000 turistas, que gastaron más de 24 millones de euros", esto es, el 15 por ciento de los turistas que llegaron.

Los conciertos, que se celebran en el polideportivo de San Javier como recinto principal, se complementan con una serie de actuaciones gratuitas que tendrán como escenario la explanada de Barnuevo, donde se podrá disfrutar de la música de The Parrots, Belter Souls, Don Fluor, Johnny's Drama, REM Djs, The Hisunz, Barder, Paranoid 1966, Fat Gordon, Ruto Neón y Second DJ Set. A la oferta musical se sumará en este mismo enclave el deporte, que tendrá su protagonismo durante las mañanas del jueves, viernes y sábado con actividades como el vóley playa, el fútbol playa, la piragua o el dragon boat.

'FESTIVALES REGIÓN DE MURCIA, MÁS MÚSICA'

La marca 'Festivales Región de Murcia, Más Música' es un distintivo creado por el Gobierno regional para dinamizar el sector y crear un recurso cultural y turístico capaz de ofrecer una experiencia única y de calidad al visitante durante todas las épocas del año.

El distintivo cuenta en la actualidad con 24 festivales adheridos: El Cante de las Minas de La Unión, Rock Imperium Festival de Cartagena; Las Noches del Malecón, Warm Up, Somos Murcia, Murcia On, La Plaza, Microsonidos y Animal Sound, todos en Murcia; Fan Futura de San Javier, La Mar de Músicas de Cartagena, Festival Internacional de Jazz de San Javier, Powerpop Caravaca, Cartagena Jazz Festival, Festival Internacional de Música de Cámara de Mazarrón, Festival de Jazz de Yecla y Festival Internacional de Música de Cámara de Yecla, entre ellos.

Actualmente, se estudia la adhesión de nuevos festivales, lo que demuestra el interés que esta marca ha despertado entre este sector.