La Comunidad impulsa el realojo de familias vulnerables que residen en infraviviendas en San Pedro del Pinatar

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves la firma de un nuevo convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras y el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar para la cesión gratuita de viviendas destinadas al realojo de familias en situación de exclusión social y residencial prolongada.

Mediante este convenio, la Comunidad cederá al Ayuntamiento las viviendas que adquiera en el municipio, bajo el compromiso de destinarlas al realojo de familias que viven en asentamientos chabolistas o infraviviendas.

Esta actuación forma parte del Programa de Actuación y Acompañamiento al Realojo de Familias (Pares) y está cofinanciada por la Comunidad y por fondos europeos.

En el marco de esta iniciativa, la Comunidad ya ha adquirido 100 viviendas por un importe superior a los 10 millones de euros en distintos municipios de la Región. San Pedro del Pinatar es uno de los beneficiarios de la adquisición de viviendas en la actual convocatoria de Pares.

Tras la cesión de las viviendas, el Consistorio asumirá la titularidad de los inmuebles y se encargará de su mantenimiento, así como de formalizar los contratos de cesión de uso con las familias beneficiarias, garantizando además el acompañamiento social necesario.

A su vez, y a través de la Consejería de Política Social, Familia e Igualdad y los Servicios Sociales municipales, se llevará a cabo el acompañamiento de las familias para mejorar sus condiciones de vida y se realizará un seguimiento para garantizar su plena integración social.