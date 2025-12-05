La Comunidad inaugura el primer centro de atención temprana de San Pedro del Pinatar

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, junto a la presidenta de la Asamblea, Visitación Martínez, y el alcalde San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez - CARM

MURCIA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional refuerza el servicio de atención temprana con la apertura de un nuevo centro especializado en San Pedro del Pinatar, en un local cedido por el Ayuntamiento. Un avance dirigido a ofrecer la mejor respuesta a las necesidades que presenten los menores de hasta seis años con problemas en su desarrollo.

El Centro de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana, gestionado por Aidemar, permitirá que los menores que precisan este servicio no tengan ya que desplazarse al vecino municipio San Javier para ser atendidos. Este nuevo centro no solo permitirá dar cobertura a todas las familias que soliciten este servicio, sino que, además, se podrá ampliar el número de sesiones especializadas.

En la actualidad, Aidemar atiende a cerca de 200 menores en la comarca del Mar Menor, 50 de ellos en San Pedro del Pinatar. Las nuevas instalaciones permitirán incrementar esa atención y ofrecerla a 150 niños y niñas.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, destacó hoy "el compromiso de la Comunidad" con estos menores y sus familias, durante la inauguración del centro junto al alcalde de San Pedro del Pinatar, Pedro Javier Sánchez.

Ruiz señaló que "este centro es la prueba del compromiso del Gobierno regional de prestar el servicio de atención temprana a más niños. Nuestro objetivo es crear una red sólida para atender a todos los menores que lo que requieran, aliviando a las familias el coste de un apoyo muy importante para sus hijos. Un impulso que venimos realizado con este servicio gratuito y universal, desde que entró en vigor la Ley de Atención Temprana en 2021".

Y apuntó que "desde entonces hemos atendido a más de 8.000 niños. A este apoyo especializado destinamos desde la Consejería de Política Social, Familias e Igualdad, a través del Instituto Murciano de Acción Social, más de 23 millones de euros".

La titular de Política Social resaltó que "damos un paso más en la atención integral que reciben estos niños, con un servicio especializado prestado por un equipo interdisciplinar formado por diferentes profesionales, psicólogos, pedagogos, fisioterapeutas y logopedas. Se promueve así su autonomía, una intervención esencial para su desarrollo físico y cognitivo, y también para su desarrollo emocional. Aquí reciben una atención que permite mejorar su calidad de vida".

La consejera destacó también el trabajo que realizan entidades como Aidemar, "porque con su colaboración podemos llegar a más personas, una labor que facilita una mayor prevención, que podamos adelantarnos a cualquier posible problema del desarrollo para intervenir de forma temprana".

En el caso de Aidemar, la Asociación para la Integración de las Personas con Discapacidad de la Comarca del Mar Menor, la Comunidad financia con más de un millón de euros este servicio, con más de 30.000 sesiones anuales. Además de este nuevo centro, la asociación coordina en esta comarca tres centros de día, un centro especial de empleo, una residencia para personas con discapacidad y varias viviendas tuteladas. Una atención que presta Aidemar desde ya más de cuatro décadas.