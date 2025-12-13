La Comunidad informa de trabajos de mejora de la seguridad en sus redes corporativas de datos

MURCIA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comunidad está realizando trabajos de mejora de la seguridad de su red corporativa de datos, y durante este fin de semana se va a llevar a cabo uno de los pasos de mayor impacto como es la sustitución de los actuales equipos cortafuegos del perímetro corporativo de seguridad que conecta las redes internas de la Comunidad con Internet.

Este proceso obligará a suspender de forma muy puntual tanto el funcionamiento de las redes internas como el acceso a Internet, una actuación que se ha programado para la madrugada del viernes al sábado para tratar de minimizar así su impacto. Los trabajos se desarrollarán en concreto a partir de las seis de la mañana y está previsto que concluyan sobre el mediodía.

Durante ese periodo existe la posibilidad de que se produzcan cortes puntuales tanto de los servicios de acceso a Internet como de algunos de los portales corporativos. Estas actuaciones de mejora se enmarcan en el proyecto SOCEL que está desplegando la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Transformación Digital y están financiados a través de los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).