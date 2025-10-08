La Comunidad insta al Ministerio a emprender acciones legales contra el acuerdo comercial de la UE y Marruecos

La consejera Sara Rubira durante la reunión mantenida con representantes de COAG, ASAJA, UPA, FECOAM, Proexport y Apoexpa para evaluar las consecuencias del acuerdo comercial con Marruecos - CARM

MURCIA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha rechazado este miércoles el acuerdo comercial alcanzado por la Comisión Europea y Marruecos y ha instado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a emprender acciones para "revertir los efectos negativos del mismo".

Tras mantener un encuentro con representantes de COAG, Asaja, UPA, Fecoam, Proexport y Apoexpa, Rubira ha asegurado que el nuevo acuerdo comercial ha sido negociado por la Comisión Europea "con una falta total de transparencia, y aprobado 'in extremis' por todos los Estados miembros".

Además, ha insistido en que "se ha cerrado en cinco días, del 10 al 15 de septiembre de este año, con una clara falta de información y poniendo en situación de debilidad a nuestros agricultores", según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

"Exigimos al Gobierno de España que no se ponga de perfil y exija la inclusión de cláusulas de reciprocidad en los acuerdos comerciales para evitar que nuestros agricultores tengan que competir con importaciones sin la debida garantía de trazabilidad ni de condiciones de producción", ha afirmado la consejera.

Además, ha reclamado "el incremento de las inspecciones en los Puntos de Inspección Fronteriza en nuestras fronteras para garantizar que la mercancía que entra en España lo hace con los mismos requisitos que se pone a los alimentos que producen nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, y garantizar así, además, la seguridad alimentaria".

El acuerdo de la Unión Europea y Marruecos entró en vigor, de forma provisional, el pasado sábado, 4 de octubre, y suprime el anterior debido a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que anuló definitivamente los acuerdos comerciales de agricultura y pesca entre la Unión Europea y Marruecos suscritos en 2019, por considerar que ambos se celebraron sin el consentimiento del pueblo saharaui y con la finalidad de incluir productos procedentes del Sáhara Occidental.

"Vamos a estar muy pendientes de las novedades que surjan al respecto, pero les reitero que el Gobierno regional siempre va a defender a nuestro sector porque no podemos perder nuestra soberanía alimentaria ni depender de los productos de terceros países; algo que provocaría una pérdida de rentabilidad y competitividad de nuestro sector", ha concluido la consejera.