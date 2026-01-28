La Comunidad invertirá 2,9 millones en la construcción de la depuradora de la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, en una reunión - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Murcia han acordado el inicio de la licitación de las obras de construcción de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de la pedanía murciana de Cañadas de San Pedro, según informaron fuentes de la Comunidad y del Consistorio capitalino en sendos comunicados.

La consejera de Agua Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, y el alcalde de Murcia, José Ballesta, han cerrado este acuerdo, que supondrá una inversión de cerca de 2,9 millones de euros por parte de la Comunidad a través de la Entidad de Saneamiento, ESAMUR, en el transcurso de una reunión celebrada este miércoles.

"Esta estación depuradora supondrá una mejora sustancial para los cerca de 500 vecinos que residen en estas pedanías. En este momento, las aguas residuales son almacenadas en fosas sépticas y ese sistema será retirado cuando se ponga en funcionamiento esta nueva EDAR", ha señalado la consejera.

Esta EDAR contará con tratamiento biológico de oxidación prolongada y posterior desinfección, y tendrá capacidad para tratar un caudal equivalente al de una población de más de 1.800 habitantes.

De esta forma, "el Gobierno regional continúa apoyando a los municipios de la Región de Murcia para seguir a la vanguardia en la gestión del ciclo del agua, favoreciendo el tratamiento y la reutilización de los recursos, así como su uso eficiente".

A esta inversión autonómica se suma la actuación municipal, ya licitada y adjudicada por 3 millones de euros, destinada a ejecutar las redes municipales de saneamiento del núcleo de Cañadas de San Pedro, incluyendo los ramales, conducciones y elementos de impulsión para conectar las viviendas al sistema y garantizar su entrada en servicio en cuanto la Comunidad complete la EDAR.

El alcalde, José Ballesta, ha señalado que este miércoles "se ha desbloqueado una infraestructura largamente esperada por una de las pedanías del campo de Murcia más pequeñas. Son apenas 500 habitantes, pero para nosotros no hay pedanías grandes ni pedanías pequeñas".

Asimismo, ha destacado que la nueva depuradora permitirá avanzar en la mejora de los servicios públicos, la protección del entorno natural y la eficiencia en la gestión del agua.

En la actualidad, las aguas residuales de la pedanía se gestionan mediante fosas sépticas, un sistema que será sustituido una vez entre en funcionamiento la nueva estación depuradora, al contar con un sistema de tratamiento biológico de oxidación prolongada y posterior desinfección.

Además, la nueva EDAR tendrá capacidad para tratar un caudal equivalente al de una población superior a 1.800 habitantes, garantizando así la cobertura de las necesidades actuales y el crecimiento futuro de la zona.

APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA REGIONAL

Durante el encuentro, la consejera y el alcalde han analizado diversos temas, entre ellos el apoyo a los agricultores y ganaderos en sus reivindicaciones previstas para este jueves, en especial la necesidad de agua para regadío.

"Hemos coincidido en que la Región de Murcia necesita que el sector agro siga siendo el motor económico que ha permitido el desarrollo social a lo largo de las últimas décadas y, para ello, nuestros agricultores y ganaderos necesitan garantías para el futuro", ha afirmado Rubira.

La consejera ha reiterado que el Ejecutivo regional apoya a los agricultores y ganaderos en sus reivindicaciones de este jueves y seguirá trabajando para defender sus intereses.

"Llevamos meses reclamando un presupuesto suficiente para la futura PAC y hemos dejado claro que no apoyaremos el acuerdo con Mercosur hasta que no se incluyan todas las garantías que necesita el sector", ha agregado.

En este sentido, Ballesta ha manifestado su apoyo a todos los agricultores y ha sostenido que "creemos que la huerta de Murcia, sin agua, sería un auténtico desierto. Es el medio de sustento de vida de miles personas, y hay cosas con las que no se juega".

REIVINDICACIÓN DEL COLECTOR NORTE

Además, durante su intervención, el regidor ha destacado la necesidad de "seguir reivindicando una solución definitiva al colector de la zona norte de Murcia", un asunto que "lleva muchos años dando vueltas y revueltas con proyectos y reproyectos, con modificaciones y cambios", por lo que consideró que "ha llegado la hora ya, por fin, de no andar con más juegos".