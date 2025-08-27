La Comunidad invierte 187.000 euros en cambiar las cubiertas del colegio Gabriela Mistral de Cartagena

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, y la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, durante su visita al colegio Gabriela Mistral - CARM

CARTAGENA (MURCIA), 27 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha destinado 187.000 euros a las obras de cambio de cubiertas e instalación de placas solares en el colegio Gabriela Mistral de Cartagena, con el fin de mejorar el aislamiento térmico del centro, ahorrar en la factura eléctrica e incrementar el confort para alumnos y docentes.

El consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Marín, ha visitado este miércoles el colegio junto con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Las obras, que han contado con un plazo de ejecución de dos meses, han consistido en el cambio de las cubiertas de los dos pabellones de Infantil, con una superficie de 350 metros cuadrados, y la instalación de placas solares. Además, se ha sustituido la chimenea ubicada en la vivienda del conserje y las cuatro chimeneas del edificio de vestuarios por otras de chapa galvanizada.

El titular de Educación ha destacado que "estas obras mejoran el aislamiento de los centros educativos y reducen hasta en 8 grados la temperatura durante los meses más calurosos. Además, la instalación de placas solares permite el ahorro de hasta un 30 por ciento en la factura eléctrica".

Marín ha comentado que esta iniciativa del Gobierno regional "responde a un compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia energética, y es una apuesta por la mejora directa del bienestar de alumnado y docentes".

Por su parte, la regidora, Noelia Arroyo, ha indicado que "con estos trabajos, antes de que termine el año se habrá retirado el fibrocemento en 20 centros educativos, el 70% del plan de retirada de amianto de Cartagena" y ha recordado que se trata del "primer plan de la Eegión, del más llamativo y en el que tenemos más interés desde el año 2020, que llegamos al acuerdo con la Comunidad".

Las obras forman parte del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática 2020-2027, que incluye un total de 166 actuaciones en centros de 38 municipios de la Región de Murcia, tanto colegios como institutos, con un presupuesto de 27 millones.

Este año se realizarán obras en 15 centros educativos, con una inversión de 5,5 millones de euros. En concreto, en Cartagena se está actuando en los colegios Santiago Apóstol, San Félix, Gabriela Mistral, Luis Vives y San Cristóbal, con una inversión de 1.131.000 euros; en el IES San Juan de la Cruz (Caravaca de la Cruz), y en los colegios Villaespesa (Lorca), Nuestra Señora del Rosario (Alhama de Murcia), Jesús García Candel (Ricote) y Santiago Apóstol (La Unión).

Con las nuevas obras previstas se habrá ejecutado más del 50 por ciento del Plan de eficiencia energética y reconversión bioclimática.

También han comenzado las obras de reconversión bioclimática en los IES Francisco de Goya (Molina de Segura) y Ricardo Ortega (Fuente Álamo), dos de los siete centros beneficiarios del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (Pirep), del Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia; se trabaja en la rehabilitación del módulo de Primaria del CEIP El Molinico (La Alberca-Murcia); la rehabilitación integral, que incluye cambio de cubiertas e instalación de placas solares, en el IES Poeta Julián Andúgar de Santomera, y se ha realizado el aislamiento térmico en el techo del CEIP Santa Eulalia (Totana).