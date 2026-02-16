La Comunidad invierte 300.000 euros en la nueva comisaría de Policía Local de Fortuna

El consejero de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño, y la alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, junto con el director general de Administración Local, Francisco Abril, y los responsables de seguridad del municipio - CARM

FORTUNA (MURCIA), 16 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias, a través de la Dirección General de Administración Local, concedió en 2025 una subvención de 300.000 euros para la nueva comisaría de Policía Local de Fortuna antes de que finalice el año.

La inversión de la Comunidad, enmarcada en la estrategia 'Región de Murcia + segura', representa la mayor parte del coste de la obra, presupuestada en 334.703 euros, según ha informado el Ejecutivo autonómico en un comunicado.

El Ayuntamiento, que aportará la diferencia, prevé concluir el proyecto en los próximos días y aprobar la licitación en el mes de marzo. La comisaría, que se ubicará en el antiguo centro de salud, podría así entrar en funcionamiento antes de que finalice el año.

Fortuna es una de las localidades --junto a Murcia, Cartagena, Jumilla, Cieza, Alguazas y Pliego-- donde se construirán nuevas dependencias policiales en los próximos meses gracias a las subvenciones aprobadas por el Gobierno regional, que suman un importe global de tres millones de euros.

El consejero, Marcos Ortuño, que ha visitado este lunes, junto con la alcaldesa, Catalina Herrero, el lugar donde se levantará la comisaría, ha subrayado que la Región "avanza con más mejoras en la seguridad ciudadana, dando luz verde a la inversión necesaria para que las Policías Locales dispongan de instalaciones adecuadas para desempeñar su trabajo, y garantizando que la prestación del servicio sea homogénea en toda la Región, con independencia del municipio donde se resida".

MÁS DE 565.000 EUROS PARA LA MEJORA DE LA SEGURIDAD

El esfuerzo presupuestario permitió al Ayuntamiento de Fortuna recibir el pasado año 565.391 euros en subvenciones relacionadas con la seguridad.

Así, a la partida de 300.000 euros específica para la comisaría, el Consistorio dispone de 265.391 euros más aprobados en 2025: un total de 217.391 euros para cofinanciar los gastos de personal del Cuerpo policial y 48.000 euros para reforzar la seguridad con la adquisición de dos motocicletas y cámaras de videovigilancia.

Estas ayudas para la compra de medios materiales crecieron un 21 por ciento respecto a las registradas en 2024, que alcanzaron 39.600 euros y se destinaron a la compra de un dron, prismáticos de visión nocturna y térmica, equipos informáticos, sonómetro y seis cámaras de videovigilancia, tres de ellas con lectores de matrícula con IA conectadas a la base de datos de tráfico y otras tres que graban el entorno.

Asimismo, el Gobierno regional aprobó en 2024 un fondo de 56.000 euros para que cada uno de los 45 ayuntamientos disponga de un vehículo todoterreno preparado para desplazarse por zonas diseminadas y pedanías, e incrementar así la seguridad en zonas de difícil acceso, bien por las características del terreno o por el hecho de haberse visto afectadas por fenómenos meteorológicos adversos.