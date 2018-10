Comunidad lanza una campaña con consejos para que veraneantes y navegantes ayuden a conservar el Mar Menor

Publicado 20/07/2018 12:21:17 CET

La Comunidad, a través de la Consejería de Empleo, Universidades, Empresa y Medio Ambiente, ha puesto en marcha una iniciativa, que se integra dentro de la campaña 'Naturalmente Mar Menor', con consejos y recomendaciones dirigidas tanto a veraneantes, visitantes y vecinos de las localidades costeras como a navegantes para que se impliquen en la conservación del Mar Menor.

En el marco de esta iniciativa se han editado 4.000 folletos que contienen un decálogo de buenas prácticas que estará también disponible en la página web Canal Mar Menor y con el que se pretende promover comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

Entre estos consejos básicos está no malgastar agua, usar plantas autóctonas en los jardines y abonos ecológicos o, en el caso, de los barcos, no arrojar residuos por la borda o no arrastrar el ancla para evitar la erosión de los fondos marinos.

El director general de Medio Ambiente y Mar Menor, Antonio Luengo, ha explicado que el objetivo de esta campaña es contribuir a concienciar a la ciudadanía sobre su importante papel a la hora de preservar este espacio natural.

"El Mar Menor es un enclave emblemático de la Región que se recupera de manera progresiva, pero ese equilibrio es todavía muy delicado y se puede ver afectado por diversas acciones. Hay factores relacionados con la acción humana sobre los que sí podemos actuar", señala Luengo.

Para eso, y sobre todo en esta época estival en la que se multiplica la población de las localidades costeras, es importante tomar conciencia del impacto que tienen acciones cotidianas como el uso que se hace del agua, la forma de reciclar los residuos o el comportamiento al navegar.

"Estos pequeños gestos individuales y cotidianos, unidos a las medidas puestas en marcha por las diferentes administraciones con competencias en la laguna, van a contribuir a disminuir esa huella ecológica y, por tanto, a seguir avanzando hacia la recuperación total de este ecosistema", resalta el director general.

Así, y además de hacer un uso responsable del agua o emplear flores autóctonas en los jardines, entre los consejos a veraneantes y vecinos de la zona figuran también la instalación de depósitos en los jardines para recoger el agua de lluvia y emplearla para el riego, no arrojar basuras en las playas, paseos marítimos o en las calles, evitar alterar la flora y fauna de la zona, y llevar a los niños a los espacios naturales para que los conozcan y aprendan a valorar su valor ambiental.

En el caso de los usuarios de embarcaciones, tanto de recreo como pesqueras o de uso turístico, se recuerda también la importancia de mantener comportamientos respetuosos como instalar depósitos para los residuos, no lanzarlos por la borda, separarlos, evitar derrames de residuos peligrosos como aguarrás, aceites o disolventes, mantener limpias las instalaciones portuarias, recoger las aguas de sentina en tanques y llevarlas a puerto para que puedan ser tratadas de manera adecuada.

Este decálogo incluye también la necesidad de mantener la maquinaria y motores en buen estado para evitar consumos excesivos, aminorar la velocidad durante la navegación y las maniobras, evitar derrames de combustible a la hora de repostar, apagar el motor una vez se encuentre en el punto de amarre o fondeo, limitar su uso en el caso de las embarcaciones de vela, usar mangueras de chorro interrumpido u otros dispositivos reguladores a la hora de limpiar las embarcaciones o escoger aquellas pinturas 'anti-incrustantes' (patentes) que sean menos dañinas para el medio ambiente.