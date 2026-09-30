La Comunidad lanza una nueva plataforma digital para conectar las empresas con el talento

El consejero de Empleo, Luis Alberto Marín; la directora del SEF, Pilar Valero, y un grupo de asistentes a la V Feria de Empleo muestran las pulseras digitales que permiten entregar el CV de manera telemática - CARM

MURCIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), pondrá en marcha el próximo 15 de octubre 'Match Empleo', una nueva plataforma digital diseñada para mejorar la conexión entre las empresas que necesitan cubrir vacantes y las personas que buscan empleo, según ha informado la Comunidad.

Esta nueva herramienta de intermediación laboral permitirá a las empresas acceder de forma más rápida y precisa a candidaturas ajustadas a los perfiles profesionales que necesitan en cada momento, al tiempo que ofrecerá a las personas demandantes de empleo un sistema más ágil y personalizado para acceder a nuevas oportunidades laborales.

El consejero del ramo, Luis Alberto Marín, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de esta plataforma durante la inauguración de la V Feria Regional de Empleo y Formación, que se celebra en el Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia bajo el lema 'Impulsa tu talento', y que reúne a más de 70 empresas e instituciones de todos los sectores y más de 3.000 asistentes.

"Lo que pretendemos con esta novedosa iniciativa es mejorar el ajuste entre la oferta y la demanda de empleo, reducir los tiempos que necesitan las empresas para cubrir sus puestos y facilitar que el talento encuentre oportunidades en la Región de Murcia. En definitiva, avanzar hacia un mercado de trabajo más dinámico y conectado", ha señalado Marín.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Regional de Impulso de la Calidad en el Empleo 2026-2029, que contempla entre sus principales líneas de actuación mejorar la conexión entre el SEF y las empresas y avanzar hacia un modelo de intermediación más ágil, eficiente y adaptado a las necesidades del mercado laboral.

"De este modo, con 'Match Empleo', el SEF reforzará su papel como intermediador de referencia en el mercado de trabajo regional, incorporando soluciones digitales que mejoran la calidad del servicio y contribuyen a un mejor aprovechamiento del talento disponible en la Región de Murcia", ha explicado Marín.

TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL EMPLEO

La quinta edición de la Feria Regional de Empleo y Formación destaca por su firme apuesta por la innovación tecnológica. Como principal novedad, los asistentes podrán presentar sus candidaturas a las empresas participantes a través de una pulsera digital, que sustituye el tradicional currículum en papel.

Además, los asistentes que lo deseen podrán participar también en 'Reto Avatar: entrena tus competencias', una experiencia basada en inteligencia artificial en la que dos avatares holográficos interactivos les permitirán poner a prueba y entrenar sus habilidades de comunicación, recibiendo orientación y feedback instantáneo para conocer y mejorar sus competencias.

Este evento se refuerza además con nuevos espacios y experiencias como 'El ascensor del talento', un 'escape room' diseñado para poner a prueba las capacidades de los participantes a través de diferentes retos.

"La Feria incorpora así nuevas herramientas digitales que facilitan el contacto directo entre talento y empresas y permiten a las personas participantes conocer mejor sus capacidades y mejorar sus oportunidades de acceso al mercado laboral", ha señalado el consejero.