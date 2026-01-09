La Comunidad oferta 283 cursos gratuitos y más de 4.300 plazas para desempleados y ocupados

MURCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), dependiente de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social, arranca el mes de enero con una oferta formativa compuesta por 283 cursos gratuitos, que suman 4.372 plazas y 47.964 horas de formación, que se impartirán en 24 municipios de la Región de Murcia.

Esta programación, que incluye acciones formativas para desempleados y ocupados, ofrecerá formación en 23 familias profesionales, entre las que destacan Administración y Gestión, con 28 cursos; Informática y Comunicaciones, con 37; y Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con 35 acciones formativas.

La directora general del SEF, Pilar Valero, ha destacado que "esta oferta formativa es una herramienta clave para mejorar la cualificación profesional y facilitar el acceso al empleo, especialmente en sectores con alta demanda de perfiles especializados". En este sentido, ha señalado que "apostamos por una formación alineada con la transformación digital, la sostenibilidad y las nuevas oportunidades laborales".

Entre los cursos con una oferta más amplia, se encuentran 12 acciones formativas de operaciones auxiliares de servicios administrativos generales y diez cursos de orientación laboral y empleabilidad, áreas fundamentales para mejorar las competencias transversales y la inserción laboral de sus participantes.

Del conjunto de la formación, 202 cursos están orientados a desempleados, con especial atención a sectores emergentes y con alta empleabilidad, como el montaje de placas solares, el mantenimiento de instalaciones climatizadas, la gestión logística o la Inteligencia Artificial aplicada a la empresa.

Los 81 cursos restantes están dirigidos a ocupados, que podrán formarse en materias como prevención de riesgos laborales, competencias digitales avanzadas o dirección de equipos en entornos virtuales.

Esta programación también refuerza el apoyo al emprendimiento, con acciones formativas específicas y asesoramiento para la creación de empresas.

Las personas interesadas pueden consultar la oferta completa e inscribirse a través de la sección 'Busco formación' de la sede electrónica del SEF.