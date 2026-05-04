Comunidad, patronal y sindicatos lanzan una estrategia de empleo con 400 millones para situar el paro por debajo del 10%

Acto de presentación de la Estrategia de impulso de la calidad del empleo Región de Murcia 2026/2029 - CARM

MURCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha presentado este lunes la nueva estrategia de empleo del Gobierno regional para los próximos cuatro años, un plan que cuenta con una inversión pública superior a los 400 millones de euros y que tiene como objetivo prioritario alcanzar los 730.000 ocupados y situar la tasa de paro por debajo del 10%.

Durante el acto, celebrado en la sede del Gobierno murciano, López Miras ha hecho hincapié en que la estrategia nace del "consenso y el diálogo social" junto con sindicatos y patronal, y ha calificado el acuerdo como una "hoja de ruta ambiciosa" diseñada para responder a las necesidades reales del mercado laboral, reforzar la formación y reducir la burocracia.

Acompañado por el presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, López Miras ha apoyado la viabilidad del plan en los recientes datos económicos, que apuntan que la Región ha cerrado el primer trimestre de 2026 con 717.000 ocupados, la cifra más alta de la serie histórica y un crecimiento interanual del 6,05%.

"La Región de Murcia tiene más personas trabajando que nunca y es la que más empleo crea de toda España", ha subrayado el jefe del Ejecutivo autonómico, que ha incidido en que la estrategia cuenta con una comisión de seguimiento.

Si bien el objetivo se ha fijado en los 730.000 empleos, el presidente ha admitido que, a la luz de los últimos resultados, esta meta podría quedarse "corta" y ser superada gracias a la dinámica de la economía regional.

En concreto, la estrategia se articula a través de siete líneas de trabajo y un total de 112 actuaciones. Entre las iniciativas más destacadas, el presidente ha puesto en valor 'MatchEmpleo', una plataforma digital de intermediación laboral que permitirá a las empresas acceder directamente a perfiles profesionales, agilizando procesos y eliminando trabas administrativas.

También ha destacado el programa 'Relevo Activo', que facilita la contratación anticipada de trabajadores para asegurar la transmisión de conocimiento de empleados próximos a la jubilación, contando con subvenciones públicas a los costes laborales durante seis meses.

Otras acciones son 'SEF más cerca', un servicio itinerante para descentralizar los servicios públicos de empleo y garantizar la atención personalizada en todos los municipios, y 'Proyecto ALMA', un programa de acompañamiento y movilidad formativa destinado a jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de vulnerabilidad, que incluye experiencias formativas en otros estados de la Unión Europea.

López Miras ha reafirmado el compromiso del Gobierno regional con los jóvenes, a quienes ha definido como el colectivo protagonista de la estrategia junto con las personas desempleadas, las empresas, los emprendedores y aquellos que tienen más dificultades de inserción laboral.

Asimismo, ha agradecido a la patronal y a los sindicatos su "predisposición al diálogo" para impulsar esta estrategia, que supone, según sus palabras, "una apuesta política firme por más empleo, pero sobre todo por mejor empleo, con oportunidades reales para todos los ciudadanos".

Por su parte, el presidente de CROEM, Miguel López Abad, ha destacado que la Región de Murcia se encuentra "en las antípodas" en términos de empleo del resto de España y el conjunto nacional, y ha achacado esta tendencia al trabajo y al diálogo.

"Estamos viviendo tiempos muy complicados. Esta estrategia, al firmarse para cuatro años y contar con una comisión de seguimiento, nos aporta la capacidad de reacción necesaria para reconducir las líneas de trabajo si las circunstancias así lo exigen", ha dicho López Abad, quien ha calificado la estrategia de "muy buena noticia".